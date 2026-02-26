Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat intervenția în limba engleză a președintelui României la prima ședință a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Stan susține că discursul a fost slab din punct de vedere lingvistic și tehnic. El afirmă că problema principală nu este doar limba engleză, ci faptul că intervenția ar fi fost memorată și livrată incorect. În opinia sa, România a pierdut nivelul de reprezentare pe care îl avea în trecut în marile reuniuni internaționale.
Cel mai cretin discurs ever pe planeta asta, în cea mai de baltă limbă engleză posibilă, cu mari erori din toate felurile. Micuțule, sunt oameni care știu limba engleză, au văzut, au înțeles, dar nu-i lăsăm așa pe români. Știi că ăștia de la Antena 3 își băteau joc de bietul Fota. Știi că acum este invitat permanent? Am luat doar două lucruri de acolo, pentru că nu vreau să mă lungesc cu asta. Cu engleza lui de baltă. Dar altceva e mult mai grav aici și mai interesant. Știi ce a încercat să facă? Micuțul a încercat să memoreze un discurs de două minute. Ca profesor de public speaking pot să-ți spun următorul lucru. Problema când încerci să vorbești public și memorezi… Problema cu memoratul este exact ce i se întâmplă lui. Uită. Dacă ești foarte bun, nu e o problemă că uiți. Improvizezi. El n-a putut să facă asta. A încercat să învețe pe dinafară. Discurs de 2 lei. O țară ca România care vorbea aproape nativ în toate reuniunile internaționale. Titulescu avea la picioare planeta. Am ajuns să ne facem de râs cu astfel de monumente de prostie, incultură și non-profesionalism.