Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat intervenția în limba engleză a președintelui României la prima ședință a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: A încercat să memoreze un discurs de două minute

Stan susține că discursul a fost slab din punct de vedere lingvistic și tehnic. El afirmă că problema principală nu este doar limba engleză, ci faptul că intervenția ar fi fost memorată și livrată incorect. În opinia sa, România a pierdut nivelul de reprezentare pe care îl avea în trecut în marile reuniuni internaționale.