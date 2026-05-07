Valentin Stan: Dacă se folosește un tun într-o școală, un spital sau orice alt spațiu, devine o țintă în timpul războiului, fiind considerat obiectiv militar

Serdaru Mihaela
În emisiunea Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a explicat pe scurt regulile războiului conform legii internaționale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Punctul de plecare este Convenția de la Geneva și Protocolul adițional I. Aici apare o regulă clară: atacurile trebuie să vizeze doar obiective militare.

Mergem la Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva, Protocolul nr. 1, care se referă la protecția victimelor în conflictele armate internaționale, explică Valentin Stan

Transformarea obiectivelor civile în ținte militare 

Răspunsul ține de utilizare. Utilizarea în scopuri militare schimbă statutul unui obiectiv civil. Astfel, un loc devine țintă dacă este folosit în luptă. Nu contează dacă este spital sau școală. În acest caz, vorbim despre obiective militare. Valentin Stan explică simplu: dacă într-un spital este pus un lansator de rachete, atunci acel loc devine obiectiv militar și poate fi atacat.

Dacă aici scrie „utilizare”, asta înseamnă următorul lucru: dacă am un spital în care iranienii pun un lansator de rachete și trag într-un F-35 al americanilor, F-35-ul va trage în spital, pentru că acesta devine un obiectiv militar. Oamenii care vor muri atunci în spital sunt considerați victime ale acțiunii iranienilor. Ucrainenii au făcut acest lucru în repetate rânduri: au luat mii de cetățeni ucraineni și i-au dus acolo. Era o uzină dezafectată, dar acolo erau trupe care au folosit acei oameni ca scuturi umane. Dacă pui un tun într-o școală, ghici ce devine școala: obiectiv militar. Așadar, orice utilizezi în scopuri militare: școală, grădiniță, spital, maternitate, devine obiectiv militar, conchide Valentin Stan.

