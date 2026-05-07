Valentin Stan: Dacă se folosește un tun într-o școală, un spital sau orice alt spațiu, devine o țintă în timpul războiului, fiind considerat obiectiv militar

În emisiunea Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a explicat pe scurt regulile războiului conform legii internaționale.

Punctul de plecare este Convenția de la Geneva și Protocolul adițional I. Aici apare o regulă clară: atacurile trebuie să vizeze doar obiective militare.

Mergem la Protocolul adițional la Convențiile de la Geneva, Protocolul nr. 1, care se referă la protecția victimelor în conflictele armate internaționale, explică Valentin Stan

Transformarea obiectivelor civile în ținte militare

Răspunsul ține de utilizare. Utilizarea în scopuri militare schimbă statutul unui obiectiv civil. Astfel, un loc devine țintă dacă este folosit în luptă. Nu contează dacă este spital sau școală. În acest caz, vorbim despre obiective militare. Valentin Stan explică simplu: dacă într-un spital este pus un lansator de rachete, atunci acel loc devine obiectiv militar și poate fi atacat.