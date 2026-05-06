Șeful unei companii aeriene cere interzicerea alcoolului în aeroporturi pentru pasageri, într-o anumită perioadă a zilei: „Devine o problemă reală”

Directorul general al companiei aeriene Ryanair, Michael O’Leary, propune interzicerea alcoolului în aeroporturi, înainte de zborurile de dimineață, deoarece tot mai multe curse sunt afectate de pasageri indisciplinați.

O’Leary, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, a spus că aeroporturile ar trebui să interzică servirea alcoolului înainte de zborurile de dimineață, pentru a reduce numărul pasagerilor turbulenți, potrivit The Guardian.

În prezent, susține el, compania sa deviază aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat la bord, față de unul pe săptămână în urmă cu zece ani.

„Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroporturi servesc oameni la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea? Nu ar trebui să se servească alcool în aeroporturi în afara orelor de licențiere”, a spus acesta într-un interviu pentru The Times.

De exemplu, barurile din aeroporturile din Marea Britanie nu sunt obligate să respecte restricțiile de program, care se aplică altor locații care vând alcool.

Acesta a mai spus că Ryanair servește rareori mai mult de două băuturi unui pasager și a cerut introducerea aceleiași limite și în aeroporturi, dar nu a precizat dacă ar limita orele în care se servește alcool la bordul zborurilor companiei pe care o conduce.

„Noi suntem destul de responsabili, dar cei care nu sunt și care profită de situație sunt aeroporturile, care țin barurile deschise la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, le oferă oamenilor cât alcool vor, știind că problema va fi transferată către companiile aeriene”, a completat el.

Starea de ebrietate la bordul unui avion este o infracțiune și poate fi sancționată cu o amendă de până la 5.000 de lire sterline și până la doi ani de închisoare.

Reprezentanții companiei Ryanair au anunțat, încă din ianuarie 2025, că a început să inițieze acțiuni legale împotriva pasagerilor problematici pentru a recupera pierderile cauzate de devierea zborurilor.

