Prima pagină » Actualitate » Șeful unei companii aeriene cere interzicerea alcoolului în aeroporturi pentru pasageri, într-o anumită perioadă a zilei: „Devine o problemă reală”

Șeful unei companii aeriene cere interzicerea alcoolului în aeroporturi pentru pasageri, într-o anumită perioadă a zilei: „Devine o problemă reală”

Șeful unei companii aeriene cere interzicerea alcoolului în aeroporturi pentru pasageri, într-o anumită perioadă a zilei: „Devine o problemă reală”
Galerie Foto 2
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Directorul general al companiei aeriene Ryanair, Michael O’Leary, propune interzicerea alcoolului în aeroporturi, înainte de zborurile de dimineață, deoarece tot mai multe curse sunt afectate de pasageri indisciplinați.

Compania RyanAir este anchetată pentru modul în care folosește recunoașterea facială pentru verificarea pasagerilor

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

O’Leary, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, a spus că aeroporturile ar trebui să interzică servirea alcoolului înainte de zborurile de dimineață, pentru a reduce numărul pasagerilor turbulenți, potrivit The Guardian.

În prezent, susține el, compania sa deviază aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat la bord, față de unul pe săptămână în urmă cu zece ani.

„Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroporturi servesc oameni la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea? Nu ar trebui să se servească alcool în aeroporturi în afara orelor de licențiere”, a spus acesta într-un interviu pentru The Times.

De exemplu, barurile din aeroporturile din Marea Britanie nu sunt obligate să respecte restricțiile de program, care se aplică altor locații care vând alcool.

Acesta a mai spus că Ryanair servește rareori mai mult de două băuturi unui pasager și a cerut introducerea aceleiași limite și în aeroporturi, dar nu a precizat dacă ar limita orele în care se servește alcool la bordul zborurilor companiei pe care o conduce.

„Noi suntem destul de responsabili, dar cei care nu sunt și care profită de situație sunt aeroporturile, care țin barurile deschise la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, le oferă oamenilor cât alcool vor, știind că problema va fi transferată către companiile aeriene”, a completat el.

Starea de ebrietate la bordul unui avion este o infracțiune și poate fi sancționată cu o amendă de până la 5.000 de lire sterline și până la doi ani de închisoare.

Reprezentanții companiei Ryanair au anunțat, încă din ianuarie 2025, că a început să inițieze acțiuni legale împotriva pasagerilor problematici pentru a recupera pierderile cauzate de devierea zborurilor.

Autorul mai recomandă:

Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie

Avion decolat din Franța fără pasageri. Cum a fost posibil 

Cum a reușit o femeie să evite taxa de bagaj la avion, pentru a lua mai multe haine cu ea: „Este a doua oară când fac asta și știam că funcționează”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe