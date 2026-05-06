Ion Cristoiu: „Avem o realitate – coaliția pro-europeană s-a terminat”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum realitatea politică din România este că această coaliție pro-europeană s-a terminat.

Ion Cristoiu: „Deci, la ora actuală noi avem câteva partide, avem mai multe partide în Parlament. 50% din votanții din România sunt reprezentați de AUR, SOS și POT, care nu sunt luați în calcul de președintele României. Să-i fie țărâna ușoară politică. Punct! Pentru că mi s-ar fi părut normal acum să iei toate partidele la discuții.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum realitatea politică din România este că această coaliție pro-europeană s-a terminat. Acesta a început prin a spune că acest cordon sanitar s-a spulberat. Jurnalistul menționează că declarația lui a fost transformată de Financial Times într-o odă oferită partidelor considerate fasciste. Scriitorul vorbește și despre implicarea lui Nicușor Dan în contextul crizei politice actuale. Acesta susține că 50% dintre români, cei care votează cu AUR, nu sunt luați în considerare de Nicușor Dan.