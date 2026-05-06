Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Bolojan ne-a operat pe toți fără anestezie. Aproape că ne-a spus că merităm ce pățim”

Victor Ponta: „Bolojan ne-a operat pe toți fără anestezie. Aproape că ne-a spus că merităm ce pățim”

Victor Ponta: „Bolojan ne-a operat pe toți fără anestezie. Aproape că ne-a spus că merităm ce pățim”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre faptul că măsurile lui Bolojan au fost pentru români ca o operație fără anestezie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Ne-am obișnuit. Ce să le faci domnule? Asta este. Motiv pentru care va veni la un moment dat, nu știm când. Peste o săptămână, două, o lună… Nu, n-o să mai auzi de PNRR, de SAFE, nu mai arde. Nu mai e nicio problemă urgentă.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre faptul că măsurile lui Bolojan au fost pentru români ca o operație fără anestezie. Ponta subliniază că Bolojan aproape a spus românilor că își merită soarta. Acesta spune că peste ceva timp nu vom mai auzi de programele PNRR și SAFE pentru că nu o să mai fie o urgență. Politicianul afirmă că

„Când suntem o majoritate bleagă care ne terorizează o minoritate de sadomasociști. Din ăștia care ne spun: Domnule, toți românii sunt hoți, sunt leneși… Trebuie să venim noi să-i salvăm. Noi, CTP-ul îi salvează ăsta. Caramitru ne salvează. USR-iștii ne salvează. Și ei toți l-au găsit pe domnul Bolojan care, cum să spun, ne operează pe toți fără anestezie, cu plăcere. Adică zice: Bă, voi chiar meritați să vă chinui. Da, chiar meritați ce vi se întâmplă. Și acuma când mă uit la faptul că am fost și ieri în Parlament. Domnule, 281 de voturi. Ăia 281, după părerea mea, trebuiau să aibă o discuție clară și înainte și mai ales azi de dimineață. În care să spună: Bă, noi suntem majoritatea de 281, ăștia ne fac putiniști, ne fac hoți, ne fac leneși, ne fac ticăloși. Măi noi suntem majoritatea hai să punem noi primii. Nu domne, să pună ei. Să pună ei și dacă ei nu vor să nu punem pe nimeni. Ne-am obișnuit. Ce să le faci domnule? Asta este. Motiv pentru care va veni la un moment dat, nu știm când. Peste o săptămână, două, o lună… Nu, n-o să mai auzi de PNRR, de SAFE, nu mai arde. Nu mai e nicio problemă urgentă. O să vină și o să zică președintele: Domnule, eu vi-l propun pe consilierul meu X.”, a declarat fostul prim-ministru.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO De Ziua Europei, Nicușor Dan reia promisiunile de rezolvare a crizei politice: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”
10:51
De Ziua Europei, Nicușor Dan reia promisiunile de rezolvare a crizei politice: „România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ar trebuie suspendat mâine pentru respingerea celor de la AUR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
10:00
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
ACTUALITATE Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
09:30
Ionuț Cristache: „Ar trebui să vorbim deschis și despre suspendarea lui Nicușor Dan. Spiritul lui democratic e împotriva democrației”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
08:30
Ion Cristoiu: „Pentru PNL nu a fost un eșec demiterea lui Bolojan. La PNL, adversarii lui Bolojan sunt fascinați de persoana acestuia”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
08:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu ne va chema la consultări și va încălca în mod formal Constituția”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”

Cele mai noi

Trimite acest link pe