Victor Ponta: „Bolojan ne-a operat pe toți fără anestezie. Aproape că ne-a spus că merităm ce pățim”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre faptul că măsurile lui Bolojan au fost pentru români ca o operație fără anestezie. Ponta subliniază că Bolojan aproape a spus românilor că își merită soarta. Acesta spune că peste ceva timp nu vom mai auzi de programele PNRR și SAFE pentru că nu o să mai fie o urgență. Politicianul afirmă că
„Când suntem o majoritate bleagă care ne terorizează o minoritate de sadomasociști. Din ăștia care ne spun: Domnule, toți românii sunt hoți, sunt leneși… Trebuie să venim noi să-i salvăm. Noi, CTP-ul îi salvează ăsta. Caramitru ne salvează. USR-iștii ne salvează. Și ei toți l-au găsit pe domnul Bolojan care, cum să spun, ne operează pe toți fără anestezie, cu plăcere. Adică zice: Bă, voi chiar meritați să vă chinui. Da, chiar meritați ce vi se întâmplă. Și acuma când mă uit la faptul că am fost și ieri în Parlament. Domnule, 281 de voturi. Ăia 281, după părerea mea, trebuiau să aibă o discuție clară și înainte și mai ales azi de dimineață. În care să spună: Bă, noi suntem majoritatea de 281, ăștia ne fac putiniști, ne fac hoți, ne fac leneși, ne fac ticăloși. Măi noi suntem majoritatea hai să punem noi primii. Nu domne, să pună ei. Să pună ei și dacă ei nu vor să nu punem pe nimeni. Ne-am obișnuit. Ce să le faci domnule? Asta este. Motiv pentru care va veni la un moment dat, nu știm când. Peste o săptămână, două, o lună… Nu, n-o să mai auzi de PNRR, de SAFE, nu mai arde. Nu mai e nicio problemă urgentă. O să vină și o să zică președintele: Domnule, eu vi-l propun pe consilierul meu X.”, a declarat fostul prim-ministru.