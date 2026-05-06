Ucraina a acuzat Rusia de violarea armistițiului de miercuri, după ce au fost raportate mai multe asalte, atacuri cu drone și lovituri aeriene asupra teritoriului ucrainean.

Volodimir Zelenski a spus că Moscova „disprețuiește” pacea, citează Reuters.

Zelenski a propus un armistițiu din 6 mai după ce Putin a propus pentru zilele 8-9 mai

Președintele ucrainean a propus începerea unui armistițiu din 6 mai, ca răspuns la propunerea de armistițiu a dictatorului rus Vladimir Putin pentru perioada comemorării Zilei Victoriei (8-9 mai).

În declarație, Zelenski a spus că nu a primit nicio confirmare din partea Rusiei la propunerea de armistițiu a Ucrainei și a raportat 1.820 de încălcări în dimineața de miercuri.

„Alegerea Rusiei este o disprețuire evidentă a păcii și a salvării de vieți”, a spus Zelenski.

Ucraina a raportat atacuri devastatoare

Oficialii ucraineni au anunțat că doi oameni au fost uciși într-un atac cu drone în regiunea Sumi, asupra unei grădinițe unde copiii nu erau prezenți.

Alți 12 oameni au fost uciși în urma bombardamentelor de la miezul nopții, în orașele Harkov, Kryvyi Rih și Zaporojie.

