Ilie Bolojan a numit un activist USR, fost jurnalist fără experiență în achiziții publice, în funcția de secretar general al ANAP

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a numit astăzi pe Ionel Stoica, un fost jurnalist fără experiență în domeniul achizițiilor publice, secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), scrie – în exclusivitate – Mediafax.

Conform Monitorului Oficial, Ionel Stoica a fost numit pe o perioadă de 6 luni, plasându-l pe funcția publică vacantă, din categoria înalților funcționari publici.

Datele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice arată că până la numirea din 6 mai, Ionel Stoica era șef serviciu, grad II, în cadru Serviciului de stabilire drepturi salariale și organizare, în Direcția Generală Economică a ANAP.

Potrivit unor surse politice, Stoica a fost adus în Guvern, la cabinetul președintelui ANAP, Raluca Rogoz, de către purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, apropiata lui Bolojan, cu care Stoica a lucrat la publicația ziare.com.

Absolvent de Istorie, Ionel Stoica nu are experiență în domeniul achizițiile publice. El a activat ca jurnalist pe domeniul Justiției la publicațiile Evenimentul Zilei, Adevărul, Ziare.com, la fundația Freedom House, ulterior lucrând ca ofițer de presă la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand și apoi a devenit activist USR, lipind afișe prin București pentru Cătălin Drulă, fostul candidat perdant la Primăria Capitalei, din partea USR.

Potrivit G4Media, în rândul membrilor USR au existat nemulțumiri și cu privire la numirea Ralucăi Rogoz la ANAP. Liderul partidului, Dominic Fritz, a fost acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR.

