Condamnatul la moarte care se crede „nemuritor” scapă de execuție. John Richard Wood „a murit” deja de trei ori

Condamnatul la moarte care se crede „nemuritor” a evitat execuția. Bărbatul „a murit” deja de trei ori și a fost resuscitat, iar acum autoritățile îl consideră prea bolnav ca să mai fie executat.

John Richard Wood, în vârstă de 56 de ani, se află în închisoare de 25 de ani, după ce a ucis un polițist în Carolina de Sud, scrie metro.co.uk.

În decembrie 2000, Wood l-a împușcat mortal pe Eric Nicholson, după ce a fost oprit în trafic.

Criminalul a fugit de la locul faptei și a împușcat un alt polițist, înainte să fie arestat.

Trei experți în sănătate mintală au căzut de acord că John Richard Wood nu este apt pentru a fi executat, deoarece nu înțelege de ce este pedepsit.

Wood, care suferă de schizofrenie, se crede „nemuritor” – și consideră că a fost deja executat de trei ori.

Judecătorul din acest caz a declarat că Wood crede în reînvierea sa, dacă va fi executat de autorități.

De asemenea, condamnatul mai crede că a fost grațiat de guvernator, deși acest lucru nu s-a întâmplat.

În timpul procesului său din 2002, Wood a crezut că judecătorii sunt agenți ai „Îndrăgitului Kevin Rudolph”, o zeitate care ar fi parte dintr-un război pentru cucerirea planetei.

Wood crede că are „aripi” și a fost înzestrat cu nemurirea, pentru a câștiga „lupta” contra sistemului judiciar.

Cu ajutorul a doi psihiatri și un psiholog, judecătorul a fost de acord că Wood nu poate fi executat, deoarece suferă de o boală pshică gravă.

Wood înțelege de ce a fost condamnat la moarte, dar consideră că poliția „i-a înscenat un viol brutal”.

Decizia judecătorului va ajunge la Curtea Supremă a Carolinei de Sud, care va lua propria hotărâre.

Miercuri, un alt bărbat a fost condamnat la moarte pentru răpirea și uciderea Athenei Strand, o fetiță de șapte ani, în Texas.

Criminalul Tanner Horner, condamnat la moarte

Tanner Horner, în vârstă de 34 de ani, le-a spus detectivilor, după arestul său, că a răpit-o pe copilă cu duba de curierat, după ce a lovit-o accidental, apoi a strangulat-o pentru a nu povesti nimănui despre accident.

James Stainton, procurorul din Wise County, a prezentat la proces imagini cu Athena în viață, fără răni, în duba FedEx a criminalului, după ce acesta o răpise.

În timpul calvarului, Horner i-a spus Athenei: „Nu țipa sau îți voi face rău”.

După două săptămâni de audieri, un juriu a stabilit unanim că Horner va fi executat prin injecție letală.

Într-o declarație făcută după sentința dată lui Horner, mama Athenei, Maitlyn Gandy, a spus că susține pedeapsa capitală în cazul acestuia.

„Fiecare gură de aer pe care el o inspiră este una de care fiica mea nu se mai poate bucura”.

Sursa foto: South Carolina Department of Corrections/Envato

