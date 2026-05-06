Ionuț Cristache: „Nu plec niciodată de la premisa că un om e fundamental rău sau bun, dar Bolojan mi-a distrus convingerile”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ionuț Cristache a vorbit despre stilul de guvernare al premierului Ilie Bolojan și despre ce a dus la nemulțumirea generalizată la adresa acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ionuț Cristache a vorbit despre stilul rigid al lui Ilie Bolojan. Focusat pe partea administrativă, dar care lasă de dorit din punct de vedere al comunicării cu cetățenii. Acesta îl descrie pe premier drept un personaj care „inhibă pofta de viață”. Sugerează că abordarea severă și uneori aparent lipsită de empatie a dus la o antipatie din partea unei anumite părți a coaliției, dar și a electoratului.
„Eu am avut un apel azi, legat de faptul că Bolojan va fi sau nu o să mai fie. Am avut un apel către liberalul Cataramă. Am zis: „Pe oricine puneți, vă rog eu, să fie unul care să nu se mai încrunte la mine”. Îmi inhibă pofta de viață omul ăsta.”
Într-un comentariu sarcastic, Cristache afirmă că Ilie Bolojan a reușit să-l facă să-și pună la îndoială convingerile privind nuanțele caracterului uman. Îl vede ca pe un personaj politic absorbit de propriul rol, transformând rigoarea într-o povară pentru cetățeni.
„Eu nu plec niciodată de la premisa că un om e fundamental rău sau un om e fundamental bun. Încerc să văd lucrurile nuanțat, ca orice aspect al vieții, până la urmă. Omul ăsta a ținut cumva să mă contrazică, să-mi contrazică percepțiile despre viață și tot ce am învățat eu până la vârsta asta, zi de zi, metodic, pas cu pas, să mă termine psihic. Eu cred că, la un moment dat, a ajuns să se și hrănească cu asta. A intrat în personaj și a înghițit cheia. Și noi cu ea ieșim. Păi nu mai ieșim, ăștia suntem. Până când? Până murim.”