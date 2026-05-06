Donald Trump a suspendat operațiunea de ghidare a navelor, așa numitul „PROJECT FREEDOM” și spune că va da o nouă șansă negocierilor de pace printr-un acord cu Iran.

Casa Albă ar fi aproape de încheierea unui memorandum de înțelegere cu Iranul, transmite presa americană.

„Președintele Trump vrea pur și simplu să ajungă la masa negocierilor pentru a discuta aceste probleme. Iar ceea ce încearcă toată lumea să facă este să simplifice aceste chestiuni, să le reducă la una singură sau la trei-patru aspecte foarte mici asupra cărora se poate cădea de acord, astfel încât moderații de la Teheran să poată ajunge efectiv la masa negocierilor și să discute față în față pentru a avansa subiectele mai spinoase.”, a declarat Nic Robertson de la CNN.

Memorandum de 14 puncte

Memorandumul conține 14 puncte prin care s-ar putea relua negocieri pentru un nou acord nuclear între SUA și Iran. Iranul condiționează încetarea ostilităților și restabilirea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz cu ridicarea sancțiunilor.

De la Teheran, Gardiernii Revoluției au anunțat că Strâmtoarea Ormuz ar putea redeveni stabilă și sigură pentru tranzitul petrolier global dacă „agresorii” (Israel și SUA) vor înceta amenințările.

