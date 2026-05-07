Crin Antonescu: „Partidele „nefrecventabile” nu au făcut scandal, chiar dacă nu au fost invitați niciodată la o discuție publică cu celelalte partide”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum partidele care erau considerate extremiste se comportă constituțional și democratic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Ia să ne gândim că acceptă și joacă regulile jocului în termenii constituționali, parlamentari. Nici nu fac mare scandal, de exemplu, că niciun reprezentant al acestor partide, care fac jumate din Parlamentul României, nu e invitat de luni și luni de zile la toate dezbaterile politice televizate. Acolo vezi un USR-ist, un PNL-ist și un PSD-ist. Niciodată nu vezi vreun politician de la AUR. Teoria asta, că ei sunt extremiști, ar fi trebuit să cadă de mult, dar acum a căzut.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum partidele care erau considerate extremiste se comportă constituțional și democratic. Acesta a început prin a spune că odată cu moțiunea de cenzură a picat și ideea extremismului din România. Mai mult de atât, politicianul susține că colaborarea dintre PSD și AUR a dat legitimitate acestor partide. Acesta susține că politicienii din aceste partide „nefrecventabile” sunt cât se poate de normali.

„Ei, odată cu situația de la această moțiune de cenzură, eu cred că această teorie a căzut pentru cine vrea să fie om serios, pentru cine vrea să fie credibil. De ce a căzut? Nu numai pentru că între timp… Că îți mărturisesc că și eu am fost speriat de anumite accente, și anumite declarații, și anumite comportamente. Dar între timp s-a dovedit și că oamenii ăștia, ne plac, nu ne plac, domnule, nu sunt nici extremiști. Păi, doamne ferește, ce-ar fi făcut niște extremiști după anularea alegerilor? Ia să ne gândim că acceptă și joacă regulile jocului în termenii constituționali, parlamentari. Cum vrei… Nici nu fac mare scandal, de exemplu, că niciun reprezentant al acestor partide, care fac jumate din Parlamentul României, nu e invitat de luni și luni de zile la toate dezbaterile politice televizate. Acolo vezi un USR-ist, un PNL-ist și un PSD-ist. Niciodată nu vezi vreun politician de la AUR. Teoria asta, că ei sunt extremiști, ar fi trebuit să cadă de mult, dar acum a căzut. De ce? Pentru că l-am văzut pe domnul Bolojan și pe trimișii lui milogindu-se de voturi pe la oamenii ăștia. Recunoscându-le, deci, la nevoie, legitimitatea în Parlament, spunându-ne, chiar cum a spus memorabil domnul Fritz: domnule, partidul este extremist, oamenii, așa dacă îi iei la bucată, sunt destul de ok. Și dincolo de asta, sigur, și PSD-ul colaborând, că vrea să admită sau nu, cu un partid de opoziție ca AUR și nu numai cu AUR și cu ceilalți la o moțiune de cenzură, trebuie să tragem concluzia de aici că sunt și ei niște oameni ca noi, cu două mâini, două picioare, două urechi, ne plac sau nu ne plac. Lăsând la o parte faptul că ideea că ei n-ar fi pro-europeni… Domnule, pro sau contra, suntem europeni oricum. Și noi, și AUR, și Madame Le Pen, și Macron… Ăștia suntem europeni, avem viziuni politice diferite.”, a explicat politicianul.

