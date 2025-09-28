Valentin Stan: Dominic Fritz nu poate să fie MEMBRU USR pentru că nu este cetățean român

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică clar cine poate fi membru al partidelor politice în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan subliniază că, potrivit Legii Partidelor Politice și Constituției, pentru a face parte dintr-un partid politic, trebuie să fii cetățean român.

Articolul 6, da? Legea Partidelor, zice așa: Membrii, doar cetățeni care, potrivit Constituția, au drept de vot. Aici sunt două condiții, practice. Să fii cetățean și să ai drept de vot. Dar ce fel de drept de vot? Potrivit Constituție. Adică nu e drept de vot că vrei tu să votezi! Nu. Ai drept de vot cum spune Constituția.

De asemenea, profesorul mai subliniză că o persoană care nu este cetățean român, precum Dominic Fritz, nu poate fi membru legal al unui partid politic roman.

Dragii mei, ce veți vedea acum aici va fi o demonstrație de ce Dominic Fritz nu poate fi membru USR. Atenție, am spus membru, nu organele de conducere, că nu mă interesează asta. Deci nu poate fi membru USR pentru că nu este cetățean român. El este membru în USR ilegal, prin încălcarea legii românești. Din momentul ăla USR este o formațiune bazată pe încălcarea legii. USR fiind o formațiune politică bazată pe încălcarea legii, coaliția din care face parte USR este la rândul ei, în afară a legii.

În concluzie, Valentin Stan clarifică că legea impune ca membrii partidelor politice să fie cetățeni români cu drept de vot valabil, iar orice încălcare a acestei reguli are consecințe juridice importante.