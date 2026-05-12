12 Mai, calendarul zilei: Scutul antirachetă de la Deveselu este activat. Este prezentată prima imagine a găurii negre din centrul Căii Lactee

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 12 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 12 mai 2016, baza militară de la Deveselu a devenit oficial operațională ca parte a sistemului american de apărare antirachetă din Europa. Evenimentul a marcat activarea scutului antirachetă al NATO, realizat în colaborare cu Statele Unite ale Americii și România. Sistemul face parte din programul Aegis Ashore și are rolul de a intercepta eventuale rachete balistice cu rază medie și scurtă de acțiune. Autoritățile române au considerat proiectul un pas important pentru securitatea regională și pentru consolidarea parteneriatului strategic cu statul american. La ceremonia de inaugurare au participat oficiali români, americani și reprezentanți ai NATO, care au subliniat caracterul defensiv al sistemului. Activarea scutului de la Deveselu a generat însă reacții critice din partea Rusiei, care a susținut că sistemul ar putea afecta echilibrul militar din regiune. NATO și Statele Unite au respins aceste acuzații, afirmând că instalația este destinată exclusiv apărării împotriva amenințărilor venite din afara spațiului euro-atlantic. Evenimentul din 2016 a reprezentat unul dintre cele mai importante momente pentru politica de securitate a României după aderarea la NATO.

La 12 mai 2022, comunitatea științifică internațională a prezentat prima imagine a lui Săgetător A*, gaura neagră supermasivă aflată în centrul galaxiei Calea Lactee. Fotografia a fost realizată de colaborarea internațională Event Horizon Telescope, folosind o rețea globală de radiotelescoape care funcționează împreună ca un telescop virtual uriaș. Imaginea arată un inel luminos de gaz și praf cosmic în jurul unei regiuni întunecate, reprezentând umbra găurii negre. Deși Săgetător A* se află la aproximativ 27.000 de ani-lumină de Pământ, cercetătorii au reușit să surprindă acest fenomen datorită tehnologiilor avansate și procesării complexe a datelor. Fotografierea găurii negre a confirmat încă o dată teoria relativității generale formulată de Albert Einstein și a oferit informații importante despre comportamentul materiei și gravitației în condiții extreme. Descoperirea a fost considerată un moment istoric pentru astronomie și pentru înțelegerea universului.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1812: George Barițiu 🇷🇴✒️ istoric și publicist, întemeietorul presei românești din Transilvania

🎂1907: Katherine Hepburn 🇺🇸🎬 12 nominalizări și 4 Oscaruri câstigate pentru rol principal, record neegalat

🎂1938: Dumitru Fărcaș 🇷🇴🪈 taragotist

🎂1942: Aurelian Andreescu 🇷🇴🎤 considerat de critici ca fiind cea mai mare voce din muzica ușoară românească

🎂1950: Gabriel Byrne 🇮🇪🎬 Miller’s Crossing (1990), The Usual Suspects (1995), Dead Man (1995), End of Days (1999), Hereditary (2018), Lost Girls (2020)

🎂1958: Eric Singer 🇺🇸🥁 toboșar Kiss

🎂1959: Ving Rhames 🇺🇸🎬

🎂1962: Emilio Estevez 🇺🇸🎬

🎂1963: Deborah Kara Unger 🇨🇦🎬

🎂1973: Mirela Oprișor 🇷🇴🎬

🎂1975: Jonah Lomu 🇳🇿🏈 primul superstar al rugbyului mondial și unul dintre cei mai intimidanți jucători. A fost recunoscut ca unul dintre cei mai importanți jucători din toate timpurile; a decedat la doar 40 de ani

🎂1978: Malin Akerman 🇸🇪🇨🇦🎬

🎂1978: Jason Biggs 🇺🇸🎬 American Pie (1999), Loser (2000), American Pie 2 (2001), American Wedding (2003), American Reunion (2012), Amateur Night (2016)

🎂1980: Rishi Sunak 🇬🇧🗣️ Prim-ministru UK

🎂1983: Domhnall Gleeson 🇺🇸🎬 About Time (2013), Black Mirror (Be Right Back, 2013), Ex Machina (2014), The Revenant (2015)

🎂1988: Marcelo Vieira 🇧🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1995: Ștefan Kovacs 🇷🇴⚽️ Singurul antrenor din România care a câștigat tripla continentală

🕯️1999: Saul Steinberg 🇷🇴📝 desenator și grafician evreu-american, născut în România, cunoscut mai ales datorită contribuțiilor sale din revista The New Yorker

Evenimente📋

📋👩🏻‍⚕️ Ziua Internațională a Asistenților Medicali

📋🇮🇱 Israel: Ziua Independenței

Calendar 🗒️

🗒️205 î.e.n.: A fost pus în funcțiune Mecanismul Antikythera, considerat cel mai vechi calendar astronomic și strămoșul calculatorului analog. Cu ajutorul lui, grecii puteau calcula cu precizie eclipsele, mișcarea planetelor

🗒️113: A fost inaugurată la Roma „Columna lui Traian”, operă atribuită lui Apollodor din Damasc. Cele 124 de episoade care ilustrează războaiele daco–romane, constituie un original act de naștere a poporului român

🗒️1551: A fost fondată Universitatea Națională San Marcos din Lima, Peru, cea mai veche universitate cu o existență continuă din America

🗒️1581: A fost fondată Universitatea din Cluj

🗒️1848: Revoluționarii moldoveni refugiați în Transilvania elaborează, la Brașov, programul-legământ „Prințipiile noastre pentru reformarea patriei”. Este documentul care sintetizează dezideratele românești: „Unirea Moldovei și Țării Românești într–un singur stat neatârnat românesc”

🗒️1926: Dirijabilul italian Norge devine prima navă care a zburat deasupra Polului Nord

🗒️1932: La zece săptămâni după ce a fost răpit, copilul lui Charles Lindbergh este găsit mort

🗒️1941: Inginerul german Konrad Zuse a prezentat calculatorul Z3, primul calculator electromecanic programabil

🗒️1942: Prima gazare în masă, datată cu exactitate, din lagărul de concentrare Auschwitz–Birkenau, în urma căreia au fost uciși 1.500 de evrei polonezi

🗒️1943: A fost terminată construirea clădirii Pentagonului

🗒️1945: Armata română își încheie participarea la cel de-al doilea război mondial

🗒️1972: Rolling Stones lansează Exile On Main Street, considerat cel mai bun album al lor

🗒️2008: Peste 50.000 de persoane sunt ucise în China de un cutremur care măsoară 7,9 Mw

🗒️2016: Scutul american antirachetă de la Deveselu a fost activat

🗒️2022: Săgetător A*, gaura neagră supermasivă din centrul Căii Lactee, este fotografiată pentru prima dată

