Începe Summitul B9. Mark Rutte și Karol Nawrocki ajung marți la București. Vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rutte, ajung marți la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice, găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Bucureștiul devine, timp de două zile, centrul discuțiilor privind securitatea regională și viitorul flancului estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Potrivit programului oficial, liderul polonez va fi primit la ora 17:00, în Holul de Onoare de la Palatul Cotroceni. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, discuții oficiale și vor susține declarații comune de presă. Seara, la ora 19:00, este programată o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Tot marți ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Liderii NATO și ai Europei de Nord se reunesc la Cotroceni

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice va avea loc miercuri și va fi co-prezidat de Nicușor Dan și Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La reuniune vor participa mai mulți lideri europeni și oficiali NATO, printre care președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, dar și președinții statelor baltice și ai mai multor țări din Europa Centrală și de Est.

Programul oficial anunțat de Administrația Prezidențială arată că la ora 10:30 va avea loc primirea șefilor de delegație, urmată de sesiunea plenară a summitului, programată pentru ora 11:00.

În deschiderea reuniunii vor susține intervenții Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

La ora 14:20 este programată fotografia oficială de familie, urmată de un dejun de lucru. Ziua se va încheia cu declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Zelenski vine la București împreună cu Olena Zelenska

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski va participa la summit împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Liderul de la Kiev va susține o alocuțiune la finalul reuniunii dedicate securității transatlantice și consolidării flancului estic al NATO.

În paralel, Olena Zelenska va avea un program separat alături de partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru.

