Prima pagină » Știri externe » Începe Summitul B9. Mark Rutte și Karol Nawrocki ajung marți la București. Vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Cotroceni

Începe Summitul B9. Mark Rutte și Karol Nawrocki ajung marți la București. Vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Cotroceni

Mihai Tănase
Începe Summitul B9. Mark Rutte și Karol Nawrocki ajung marți la București. Vor fi primiți de președintele Nicușor Dan la Cotroceni
Summitul B9 - Foto: Mediafax foto
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rutte, ajung marți la București pentru Summitul B9 și al Țărilor Nordice, găzduit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Bucureștiul devine, timp de două zile, centrul discuțiilor privind securitatea regională și viitorul flancului estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și secretarul general NATO, Mark Rutte, ajung marți la București pentru reuniunea organizată la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei

Karol Nawrocki, președintele Poloniei

Potrivit programului oficial, liderul polonez va fi primit la ora 17:00, în Holul de Onoare de la Palatul Cotroceni. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, discuții oficiale și vor susține declarații comune de presă. Seara, la ora 19:00, este programată o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, il primeste pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat in prima sa vizita in Romania de la preluarea conducerii Aliantei, miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Tot marți ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Liderii NATO și ai Europei de Nord se reunesc la Cotroceni

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice va avea loc miercuri și va fi co-prezidat de Nicușor Dan și Karol Nawrocki, sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”.

La reuniune vor participa mai mulți lideri europeni și oficiali NATO, printre care președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, dar și președinții statelor baltice și ai mai multor țări din Europa Centrală și de Est.

Alexander Stubb și Donald Trump - Foto: Facebook/Alexander Stubb

Alexander Stubb și Donald Trump – Foto: Facebook/Alexander Stubb

Programul oficial anunțat de Administrația Prezidențială arată că la ora 10:30 va avea loc primirea șefilor de delegație, urmată de sesiunea plenară a summitului, programată pentru ora 11:00.

În deschiderea reuniunii vor susține intervenții Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

La ora 14:20 este programată fotografia oficială de familie, urmată de un dejun de lucru. Ziua se va încheia cu declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Zelenski vine la București împreună cu Olena Zelenska

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski va participa la summit împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Liderul de la Kiev va susține o alocuțiune la finalul reuniunii dedicate securității transatlantice și consolidării flancului estic al NATO.

Primirea presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de catre presedintele Romaniei, Nicusor Dan, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, joi, 12 martie 2026. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

În paralel, Olena Zelenska va avea un program separat alături de partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru.

Recomandarea autorului

Politico: UE pregătește o nouă „ofensivă” economică împotriva Rusiei. Noile sancțiuni vor lovi direct în „flota fantomă” a lui Putin

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
FLASH NEWS Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
17:24
Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
SCANDALOS Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
16:31
Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
CONTROVERSĂ Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
16:13
Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
FLASH NEWS Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
15:55
Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
REACȚIE Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
17:24
Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe