Valentin Stan: ECOFIN este o structură separată de Consiliul European

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan evidențiază o confuzie majoră într-o declarație a președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre două instituții-cheie ale Uniunii Europene, Consiliul European și Consiliul ECOFIN, sugerând că această confuzie ar putea avea implicații majore asupra percepției publice privind modul în care se iau deciziile la nivel european. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Profesorul Valentin Stan prezintă și analizează un interviu al președintelui Nicușor Dan, ridicând semne de întrebare privind înțelegerea acestuia asupra instituțiilor europene. Confuzia între Consiliul European și Consiliul ECOFIN poate indica o posibilă lipsă de pregătire într-un domeniu esențial pentru atribuțiile de politică externă ale unui președinte, susține invitatul.
I-a zis jurnalista: E această narativă că pune securitatea, face partide și influențează alegerile. Și Nicușor a zis: Da, dar face și lucruri bune. Stai așa că ce urmează acum e dramatic. Deci Micuța a zis: Domn’ președinte, ce faci? Că uite consiliul, taie. Și vine olimpicul, pus de SRI, holograma pusă de SRI, președinte și rezolvă ecuația. Ai următoarea problemă. Ai un președinte care tocmai ți-a spus că a ajuns președinte printr-o lovitură de stat, pentru că numai printr-o lovitură de stat, atenție, serviciile secrete pot să facă partide și să influențeze alegerile. Dar e ceva mult mai grav în ce a spus Nicușor aici. Ce ți-a spus Nicușor? Ți-a spus că nu e vorba de Consiliu care să ia vreo decizie, ci e vorba de un ECOFIN. Organul de conducere al sistemului comunitar este Consiliul, este un consiliu de miniștri. Adică se întrunesc miniștrii. El are funcție de legiferare alături de Parlamentul European prin procedura de codecizie. Deci cine conduce Uniunea Europeană? Consiliul. Consiliul are diverse formate pentru că este o structură care se întrunește la nivel de miniștri. ECO vine de la economie și FIN de la finanță. Deci ecofinul este un consiliu la nivel de miniștri în formatul miniștrilor economiei și finanțelor. Nu există ECOFIN al Consiliului European. Consiliul European e o altă structură care, în baza tratatelor comunitare, legislație primară, se întrunește la nivel de șefi de stat și de guvern. Acolo se duce Nicușor. Nicușor a fost fizic la Consiliul European până acum, Marius inclusiv virtual, video, și el are impresia că a fost la ECOFIN? Îmi spune ce? ECOFIN , Consiliul European? Tu îți dai seama că ăsta nu știe unde se duce. Tu ai impresia că noi glumeam aici. El merge la Consiliul European, iar Consiliul European nu are nicio legătură cu ECOFIN. Ăla e Consiliul de miniștri ai economiei și finanțelor. Ăștia nu sunt Consiliul European. E o structură separată în baza tratatelor comunitare. Consiliul European: șefi de state și de guvern. Consiliul în format miniștri, economie, finanțe. Tu realizezi că nu știe unde se duce? Vorbește la Consiliul European cu diversi și are impresia că-s miniștri, nu știe că sunt șefi de guvern și șefi de stat. Nu există Consiliul European al Miniștrilor.