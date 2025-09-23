Valentin Stan: ECOFIN este o structură separată de Consiliul European

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan evidențiază o confuzie majoră într-o declarație a președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre două instituții-cheie ale Uniunii Europene, Consiliul European și Consiliul ECOFIN, sugerând că această confuzie ar putea avea implicații majore asupra percepției publice privind modul în care se iau deciziile la nivel european. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan prezintă și analizează un interviu al președintelui Nicușor Dan, ridicând semne de întrebare privind înțelegerea acestuia asupra instituțiilor europene. Confuzia între Consiliul European și Consiliul ECOFIN poate indica o posibilă lipsă de pregătire într-un domeniu esențial pentru atribuțiile de politică externă ale unui președinte, susține invitatul.