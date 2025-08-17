Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și Polonia pe relația cu America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat relațiile actuale dintre România și Statele Unite. Analistul a făcut o comparație între România și Polonia și a explicat de ce țara noastră rămâne irelevantă pentru Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Trump tocmai a făcut un acord comercial cu Uniunea Europeană”

Stan a explicat că Uniunea Europeană a intrat deja într-o relație dificilă cu America. În opinia sa, investițiile promise de Ursula von der Leyen către SUA sunt imposibil de susținut. România, spune el, se sprijină pe o structură europeană lipsită de forță reală, ceea ce îi limitează șansele în relația cu Washingtonul.

„Trump tocmai a făcut un acord comercial cu Uniunea Europeană, în care micuța Ursula, puțin mai mare decât Nicușor, a promis investiții suplimentare de 600 de miliarde în economia americană, pe care Uniunea Europeană nu le poate susține. Știi ce o să se întâmple cu Uniunea Europeană? Păi, stai cu ochii pe Trump, care deja i-a distrus cu acest acord comercial, punându-i în genunchi, arătând lumii întregi câte parale face Uniunea Europeană, care e forța ei, aia pe care se sprijină Nicușor Dan.”, afirmă Valentin Stan.

România nu există pentru această administrație

Analistul a amintit că Polonia a beneficiat în primul mandat al lui Trump de includerea în Programul „Visa Waiver”, lucru imposibil de atins de România. Diferența dintre cele două țări arată lipsa de relevanță a statului nostru în raport cu Washingtonul. Stan este convins că această situație nu se va schimba atâta timp cât România va fi condusă de actuala administrație.