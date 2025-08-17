Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și Polonia pe relația cu America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat relațiile actuale dintre România și Statele Unite. Analistul a făcut o comparație între România și Polonia și a explicat de ce țara noastră rămâne irelevantă pentru Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Stan a explicat că Uniunea Europeană a intrat deja într-o relație dificilă cu America. În opinia sa, investițiile promise de Ursula von der Leyen către SUA sunt imposibil de susținut. România, spune el, se sprijină pe o structură europeană lipsită de forță reală, ceea ce îi limitează șansele în relația cu Washingtonul.
„Trump tocmai a făcut un acord comercial cu Uniunea Europeană, în care micuța Ursula, puțin mai mare decât Nicușor, a promis investiții suplimentare de 600 de miliarde în economia americană, pe care Uniunea Europeană nu le poate susține. Știi ce o să se întâmple cu Uniunea Europeană? Păi, stai cu ochii pe Trump, care deja i-a distrus cu acest acord comercial, punându-i în genunchi, arătând lumii întregi câte parale face Uniunea Europeană, care e forța ei, aia pe care se sprijină Nicușor Dan.”, afirmă Valentin Stan.
Analistul a amintit că Polonia a beneficiat în primul mandat al lui Trump de includerea în Programul „Visa Waiver”, lucru imposibil de atins de România. Diferența dintre cele două țări arată lipsa de relevanță a statului nostru în raport cu Washingtonul. Stan este convins că această situație nu se va schimba atâta timp cât România va fi condusă de actuala administrație.
„În primul mandat al lui Trump, Polonia a primit statut de participant la Programul Visa Waiver. Tu ai impresia că băieții ăștia primesc statutul ăsta în Visa Waiver pentru că au rata aia de respingeri mică? Este o diferența abisală între România și Polonia pe relația cu America. Deci România nu există pentru această administrație și nu va exista câtă vreme în fruntea țării se va afla Nicușor Dan.”, spune analistul.