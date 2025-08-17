Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și POLONIA pe relația cu America”

Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și POLONIA pe relația cu America”

Alexandra Anton
17 aug. 2025, 13:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și POLONIA pe relația cu America”
Valentin Stan: „Există o diferență abisală între România și Polonia pe relația cu America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat relațiile actuale dintre România și Statele Unite. Analistul a făcut o comparație între România și Polonia și a explicat de ce țara noastră rămâne irelevantă pentru Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Trump tocmai a făcut un acord comercial cu Uniunea Europeană”

Stan a explicat că Uniunea Europeană a intrat deja într-o relație dificilă cu America. În opinia sa, investițiile promise de Ursula von der Leyen către SUA sunt imposibil de susținut. România, spune el, se sprijină pe o structură europeană lipsită de forță reală, ceea ce îi limitează șansele în relația cu Washingtonul.

„Trump tocmai a făcut un acord comercial cu Uniunea Europeană, în care micuța Ursula, puțin mai mare decât Nicușor, a promis investiții suplimentare de 600 de miliarde în economia americană, pe care Uniunea Europeană nu le poate susține. Știi ce o să se întâmple cu Uniunea Europeană? Păi, stai cu ochii pe Trump, care deja i-a distrus cu acest acord comercial, punându-i în genunchi, arătând lumii întregi câte parale face Uniunea Europeană, care e forța ei, aia pe care se sprijină Nicușor Dan.”, afirmă Valentin Stan.

România nu există pentru această administrație

Analistul a amintit că Polonia a beneficiat în primul mandat al lui Trump de includerea în Programul „Visa Waiver”, lucru imposibil de atins de România. Diferența dintre cele două țări arată lipsa de relevanță a statului nostru în raport cu Washingtonul. Stan este convins că această situație nu se va schimba atâta timp cât România va fi condusă de actuala administrație.

„În primul mandat al lui Trump, Polonia a primit statut de participant la Programul Visa Waiver. Tu ai impresia că băieții ăștia primesc statutul ăsta în Visa Waiver pentru că au rata aia de respingeri mică? Este o diferența abisală între România și Polonia pe relația cu America. Deci România nu există pentru această administrație și nu va exista câtă vreme în fruntea țării se va afla Nicușor Dan.”, spune analistul.

Mediafax
Rogobete introduce formular online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Bunuri contrafăcute de peste 6.000 de lei, confiscate în judeţul Arad
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Apare o nouă taxă. Impozit pentru locuințele ocupate de proprietari
Evz.ro
Unde poți merge în vacanță cu cortul. Cele mai bune campinguri din România și Europa
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Aur și jad pentru viața de apoi: cum erau înhumați regii dinastiei Han