În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre relația dintre România și SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit de relația dintre SUA și România. Acesta a vorbit despre o România aflată sub ghidajul Securității. Pornind de la acest punct, Stan a menționat că România s-a înțeles cu oricare administrație americană, cât timp a livrat interesele americane. Pe cale de consecință, relația SUA – România este funcțională și acum, atâta vreme cât se livrează cerințele lui Trump.

„Am ieșit din starea de minoritate geopolitică. Adică, pa americanilor. Noi suntem cu francezii. Marș Trump de aici. Și, la o adică, ne batem și cu rușii. De ce suntem așa? Securitatea în momentul în care nu a mai găsit susținere la America, așa cum a găsit-o sub Biden, trebuia să supraviețuiască în această țară unde sunt de controlat încă, resurse imense. Francezii, germanii și alții, după ce și-au mințit popoarele… Când spun francezii, germanii, mă refer la conducători, 3 ani de zile au mințit că vin rușii peste ei, că e invazie ilegală neprovocată. Ceea ce americanii știu ce a fost. Ăștia nu mai pot să iasă să spună că i-a împins Biden. Știam că totul este o vrajă, am aruncat aici minciună grosolană… Și acuma, dragi francezi, dragi germani, scuzați-ne. S-ar prăbuși sistemul. Deci, ei trebuie să meargă în continuare cu piatra asta de moară atârnată de gât, în timp ce Trump își vede de treabă. Pe piatra atârnată de gât, ne-am urcat și noi, în momentul în care Trump ne-a lăsat jos din barcă. Noi suntem o țară încă controlată de Securitate, o țară care are propriile ei scheme de lucru. Americanii s-au înțeles bine cu noi și sub Biden, se înțeleg bine și acum. Dacă Securitatea asta livrează pentru interesele americane și livrează… Dar nu te aștepta ca Trump să meargă de braț cu dictatorii, cu mafioții, cu securiștii. Asta nu mai poți. Așa că Trump își vede de treabă. ”, a explicat analistul.