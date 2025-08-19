Valentin Stan: „Garanțiile de securitate în sistemul negociat de Trump cu Putin vin din Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a vorbit despre diferența dintre percepția publică asupra garanțiilor de securitate și realitatea tratatelor. El a explicat că Statele Unite au cea mai mare putere militară, dar nu se lasă constrânse de acorduri internaționale atunci când vine vorba să intre într-un conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Pe America nu o duci la război în baza unui tratat”

Stan a precizat că nici Europa și nici America nu oferă garanții de securitate. El a arătat că articolul cinci nu obligă Washingtonul să pornească la război. Trump ia măsurile pe care le consideră necesare, atunci când decide.

„Nu Europa, Europa nu există, nu America, America, da, există. Are cea mai mare putere militară din istoria planetelor. Dar America nu se va angaja niciodată să fie obligată, printr-un tratat, să meargă la război. Nu există așa ceva în niciun tratat pe care l-ar fi semnat vreodată America. Există ce vezi aici, în articolul cinci. Adică, prietene, dacă pățesc ceva, o să iau eu măsurile pe care le cred eu necesare. America știe cine îi sunt aliații. Pe America nu o duci la război în baza unui tratat.”, afirmă invitatul.

Garanțiile de securitate le dă Putin

El a comentat și scenariile vehiculate de lideri europeni. În opinia lui Stan, după negocierile dintre Trump și Putin, singurele garanții reale nu vor veni nici de la Bruxelles, nici de la Washington, ci chiar de la Moscova.