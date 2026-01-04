Prima pagină » Știri externe » Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă”

Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă”

04 ian. 2026, 22:16, Știri externe
Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă”

Dimitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, spune că și-ar putea imagina operațiuni de răpire care să vizeze alți lideri ai lumii, operațiuni similare cu cea efectuată de Statele Unite în Venezuela. Acesta l-a menționat în mod explicit pe cancelarul german Friedrich Merz. 

Capturarea și arestarea președintelui Nicolas Maduro a venit cu reacții puternice din întreaga lume, inclusiv din partea Rusiei. Dimitri Medvedev a spus într-un interviu acordat agenției ruse de stat Tass că și-ar putea imagina o operațiune similară cu cea a SUA împotriva lui Friedrich Merz.

„Răpirea neonazistului Merz ar putea fi o întorsătură excelentă în această serie de carnaval. Există chiar motive pentru a-l urmări penal în Germania, așa că nu ar fi o pierdere, mai ales că cetățenii suferă degeaba”, a spus actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate Națională de la Moscova.

Medvedev a mai menționat că și-ar putea imagina o astfel de misiune și în cazul altor șefi de stat și de guvern, dar nu a menționat alte nume. În cadrul aceleași intervenții, acesta a criticat poziția administrației Trump cu privire la legitimitatea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a spus că argumentele potrivit cărora Maduro nu ar fi un lider legitim „nu rezistă unei analize”. Fostul președinte rus este cunoscut pentru atitudinea sa negativă față de Occident și, de câțiva ani, lansează în mod repetat atacuri la adresa Europei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Medvedev îl amenință pe Zelenski după ce Kievul ar fi încercat să-l ucidă pe Putin: „Va trebui să se ascundă pentru tot restul vieții lui”

Reacția Rusiei după atacul asupra Venezuelei: „Un act de agresiune armată”. Kremlinul cere clarificări cu privire la scoaterea lui Maduro din țară

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Apelurile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama au fost interceptate de către serviciile secrete germane
22:37
Apelurile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama au fost interceptate de către serviciile secrete germane
INEDIT Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”
22:16
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”
LIVE 🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 4. Decesul unui român de 18 ani a fost confirmat. Noi mărturii șocante. Ce spune o fostă angajată a barului din stațiune
22:00
🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 4. Decesul unui român de 18 ani a fost confirmat. Noi mărturii șocante. Ce spune o fostă angajată a barului din stațiune
RĂZBOI Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
20:15
Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
DECES A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
19:46
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
LIVE 🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
18:38
🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Misterul partidei de table de 10.000.000 de euro dintre Gigi Becali, Giovanni Becali și regretatul Nae Nicolae
Adevarul
Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare

Cele mai noi