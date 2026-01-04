Dimitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei, spune că și-ar putea imagina operațiuni de răpire care să vizeze alți lideri ai lumii, operațiuni similare cu cea efectuată de Statele Unite în Venezuela. Acesta l-a menționat în mod explicit pe cancelarul german Friedrich Merz.

Capturarea și arestarea președintelui Nicolas Maduro a venit cu reacții puternice din întreaga lume, inclusiv din partea Rusiei. Dimitri Medvedev a spus într-un interviu acordat agenției ruse de stat Tass că și-ar putea imagina o operațiune similară cu cea a SUA împotriva lui Friedrich Merz.

„Răpirea neonazistului Merz ar putea fi o întorsătură excelentă în această serie de carnaval. Există chiar motive pentru a-l urmări penal în Germania, așa că nu ar fi o pierdere, mai ales că cetățenii suferă degeaba”, a spus actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate Națională de la Moscova.



Medvedev a mai menționat că și-ar putea imagina o astfel de misiune și în cazul altor șefi de stat și de guvern, dar nu a menționat alte nume. În cadrul aceleași intervenții, acesta a criticat poziția administrației Trump cu privire la legitimitatea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a spus că argumentele potrivit cărora Maduro nu ar fi un lider legitim „nu rezistă unei analize”. Fostul președinte rus este cunoscut pentru atitudinea sa negativă față de Occident și, de câțiva ani, lansează în mod repetat atacuri la adresa Europei.

