Trump o amenință pe Delcy Rodriguez cu sancțiuni „mult mai mari decât cele cu care s-a confruntat Maduro” dacă continuă să sfideze SUA

Președintele american Donald Trump a amenințat-o pe Delcy Rodriguez că ar putea avea parte de o soartă „mai crudă” decât a avut parte Nicolas Maduro „dacă continuă să sfideze SUA”.

Declarațiile au fost dezvăluite de însuși președintele american într-un interviu telefonic cu ziarul The Atlantic, după ce sosise la clubul de golf din West Palm Beach.

Trump i-a cerut noului lider de la Caracas să se conformeze, altfel Venezuela va fi lovită cu „sancțiuni mult mai mari” decât cele cu care s-a confruntat Maduro.

Fostul președinte Nicolas Maduro, care era considerat „dictator” și „ilegitim” după fraudarea alegerilor prezidențiale, precum și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați pe 3 ianuarie 2026 de către forțele SUA, iar în prezent este deținut într-o celulă de închisoare din New York City.

Trump a mai spus că Venezuela nu va fi ultima țară în care America va interveni. I-a transmis președintelui Columbiei Gustavo Petro „să-și păzească fundul” după ce l-a denunțat în mod repetat pentru traficul cu cocaină.

Trump insistă și pe anexarea Groenlandei

De asemenea, a reiterat și despre anexarea Groenlandei.

„Avem nevoie de Groenlanda în mod absolut. Este înconjurată de vase chineze și rusești”, a spus Trump despre insula arctică controlată de Danemarca, un aliat NATO.

Trump a semnalat că dorește să reconstruiască Venezuela și să asigure o tranziție pașnică la democrație pentru poporul venezuelean.

Sursa Foto: Mediafax Foto

