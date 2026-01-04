Prima pagină » Știri externe » Spania și alte cinci țările sud-americane denunță SUA pentru „violarea dreptului internațional” după atacarea Venezuelei și capturarea lui Maduro

04 ian. 2026, 23:35, Știri externe
Spania, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic și Uruguay au denunțat printr-o declarație comună „operațiunile militare desfășurate de SUA în Venezuela” și au emis avertismente împotriva exploatării resurselor naturale ale țării. Venezuela are zăcăminte de circa 300 de milioane de barili de petrol. Semnatarii declarației comune acuză SUA de violarea dreptului internațional.

Capturarea lui Nicolas Maduro l-a revoltat pe prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, care de altfel a fost certat de Donald Trump pentru că nu cotizează la apărare.

Tensiunile SUA-Spania sunt la cote ridicate

Președintele  SUA a amenințat Spania cu excluderea din NATO anul trecut. Pedro Sanchez a declarat că Spania nu recunoaște regimul lui Maduro, dar respinge încălcarea dreptului internațional.

Lui Sanchez i s-au alăturat președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care a spus că operațiunea militară a SUA a violat „principile de bază ale dreptului internațional, în particular în utilizarea forței și respectării suveranității teritoriale impuse de Carta Națiunilor Unite”, a citat Euronews

„Aceste acțiuni constituie un antecedent periculos pentru pacea, securitatea regională și un risc pentru populația civilă. Vom reitera că situația din Venezuela trebuie rezolvată exclusiv prin dialog și în concordanță ccu voința poporului venezuelean, fără interferarea și încălcarea dreptului internațional. Ne exprimăm îngrijorările asupra oricărei tentative de control, prin mijloace guvernamentale sau administrative, precum și asupra exploatării resurselor naturale și strategice ale Venezuelei, care sunt incompatibile cu dreptul internațional și reprezintă o amenințare la stabilitatea politică, economică și socială a regiunii ”, scrie în declarația comună

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, forțele speciale americane Delta i-au capturat pe Maduro și pe soția sa Cilia Flores într-o operațiune militară spectaculoasă asupra reședinței sale fortificate din Caracas. Maduro este acum ținut prizonier în New York. Luni, acesta va înfrunta acuzațiile pentru trafic de droguri, narcoterorism, complotul de a introduce droguri în SUA și posesie ilegală de mitraliere.

Trump a lăudat acțiunea și spune că SUA vor conduce Venezuela până la realizarea unei tranziții în siguranță către democrație.

