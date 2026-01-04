Prima pagină » Știri externe » Apelurile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama au fost interceptate de către serviciile secrete germane

04 ian. 2026
Barack Obama a fost interceptat  timp de ani de zile de către Serviciul Federal de Informații al Germaniei pe durata primului său mandat prezidențial.  Apelurile sale telefonice  de la bordul avionului Air Force One au fost interceptate de serviciile germane fără ca acestea să fi avut permisiunea fostei cancelare Angela Merkel.

Dezvăluirea a fost făcută de ziarul german Die Zeit. Biroul Cancelarului a încetat în cele din urmă supravegherea avionului prezidențial în 2014. Operațiunea este deosebit de sensibilă din punct de vedere politic, deoarece cancelarul Angela Merkel a criticat Agenția de Securitate Națională în 2013, acuzând-o pentru interceptarea conversațiilor telefonice ale cetățenilor europeni:

„Spionajul între prieteni este inacceptabil”, a spus ea.

Serviciile de informații germane au reușit să intercepteze conversațiile președintelui SUA deoarece, potrivit unor surse din interior, criptarea comunicațiilor aeronavei era predispusă la erori. Tehnicienii de pe avionul guvernului SUA au folosit frecvențe pentru apelurile telefonice ale lui Obama, frecvențe pe care serviciile germane le cunoșteau.

SUA nu făceau parte din rândul țărilor ce trebuiau monitorizate de serviciile de informații germane

Potrivit celor implicați, apelurile telefonice erau monitorizate în mod regulat, dar nu continuu. Serviciile germane erau conștiente de natura sensibilă a operațiunii: SUA nu făcea parte din mandatul oficial trasat de guvernul german care specifica țările pe care serviciile germane trebuia să le monitorizeze.T

Transcrierile conversațiilor lui Obama au fost, prin urmare, păstrate într-un dosar special. Acest dosar circula doar într-un cerc restrâns și select din vârful serviciului de informații, inclusiv președintele serviciilor germane de informații, vicepreședinții și șeful departamentului responsabil.

După citirea , transcrierile urmau să fie distruse. Ulterior, concluziile au fost încorporate în evaluările generale ale poziției SUA privind cazul, care au fost trimise și către Biroul Cancelarului.

