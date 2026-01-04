Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de CNAS pentru concediile medicale este bazată pe cifre și are ca scop reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat.

Alexandru Rogobete a vorbit despre decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concediile medicale, luată de Guvern în ultima ședință de anul trecut. Acesta a explicat că măsura este luată în mai multe state și are ca scop reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat.

”În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a spus ministrul Sănătăţii.



Ministrul Sănătății a explicat că, odată cu măsurile luate în 2025, s-au economisit în medie 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată. Acesta a spus că după verificările de anul trecut în legătură cu concediile medicale sunt foarte multe procese începute și mai mulți medici sancționați. Referitor la neplata primei zile de concediu medical, ministrul a explicat că normele de aplicare vor lua în considerare situațiile specifice, cum ar fi cele ale pacienților oncologici sau cei care suferă de afecțiuni care necesită concedii medicale lunare.

