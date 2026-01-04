Prima pagină » Știri externe » Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”

04 ian. 2026, 22:16, Știri externe

Pe un ton ironic, Volodimir Zelenski a insinuat ca președintele Donald Trump să-l captureze pe dictatorul rus Vladimir Putin în aceeași manieră cum a procedat cu Nicolas Maduro.

După ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a insinuat pentru răpirea cancelarului german Friedrich Merz, președintele ucrainean spune că dictatorul Rusiei ar trebui judecat în SUA pentru crime de război și răpire de minori.

„Cum ar trebui să reacționăm la ce s-a întâmplat în Venezuela?  Ce putem spune? Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a spus liderul ucrainean în timp ce zâmbise.

Maduro a fost capturat într-o operațiune militară ececutată cu precizie tactică pe 3 ianuarie 2026, iar Trump a lăudat rezultatul. Însă, pe mapamond au apărut reacții și întrebări privind legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela.

Fostul dictator venezuelean este acum în Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, cunoscut pentru că găzduiește alți deținuți celebri, ca Ghislaine Maxwell și cântărețul Diddy.

Ucraina rămâne deschisă negocierilor

Liderul de la Kiev a anunțat că rămâne deschis negocierilor cu Rusia. Pe de altă parte, spune că este pregătit să-și apere țara dacă presiunea exercitată de aliații occidentali asupra Moscovei este „insuficientă”.

„Ucraina va fi pregătită pentru ambele variante: diplomație sau apărare activă. Ne dorim pacea, dar nu ne vom ceda forța nimănui”, a spus Zelenski.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Apelurile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama au fost interceptate de către serviciile secrete germane
22:37
Apelurile telefonice ale fostului președinte american Barack Obama au fost interceptate de către serviciile secrete germane
FLASH NEWS Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă”
22:16
Medvedev își imaginează scenarii de răpire după capturarea lui Nicolas Maduro: „Răpirea lui Merz ar putea fi o întorsătură excelentă”
LIVE 🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 4. Decesul unui român de 18 ani a fost confirmat. Noi mărturii șocante. Ce spune o fostă angajată a barului din stațiune
22:00
🚨 Catastrofa din Elveția, ziua 4. Decesul unui român de 18 ani a fost confirmat. Noi mărturii șocante. Ce spune o fostă angajată a barului din stațiune
RĂZBOI Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
20:15
Trump îi transmite președintelui Columbiei „să-și păzească fundul”. Următoarele ținte ale expansiunii SUA: Columbia și Cuba
DECES A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
19:46
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank. Supraviețuitoarea Holocaustului avea 96 de ani
LIVE 🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
18:38
🚨 Maduro arestat. Rubio: “Alegeri? Sunt premature” / Armata de la Caracas respinge „ocupația” SUA și solicită eliberarea lui Maduro
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Digi24
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
Cancan.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
Misterul partidei de table de 10.000.000 de euro dintre Gigi Becali, Giovanni Becali și regretatul Nae Nicolae
Adevarul
Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Click
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
Digi24
Haos în Bulgaria după trecerea la euro. Oamenii s-au trezit că, deși vor să plătească în euro, sunt refuzați de comercianți
Cancan.ro
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Frica de abandon: rădăcini, manifestări și drumul spre vindecare

Cele mai noi