Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Pe un ton ironic, Volodimir Zelenski a insinuat ca președintele Donald Trump să-l captureze pe dictatorul rus Vladimir Putin în aceeași manieră cum a procedat cu Nicolas Maduro.

După ce fostul președinte rus Dmitri Medvedev a insinuat pentru răpirea cancelarului german Friedrich Merz, președintele ucrainean spune că dictatorul Rusiei ar trebui judecat în SUA pentru crime de război și răpire de minori.

„Cum ar trebui să reacționăm la ce s-a întâmplat în Venezuela? Ce putem spune? Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a spus liderul ucrainean în timp ce zâmbise.

Maduro a fost capturat într-o operațiune militară ececutată cu precizie tactică pe 3 ianuarie 2026, iar Trump a lăudat rezultatul. Însă, pe mapamond au apărut reacții și întrebări privind legalitatea și justificarea acțiunilor SUA în Venezuela.

Fostul dictator venezuelean este acum în Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, cunoscut pentru că găzduiește alți deținuți celebri, ca Ghislaine Maxwell și cântărețul Diddy.

Ucraina rămâne deschisă negocierilor

Liderul de la Kiev a anunțat că rămâne deschis negocierilor cu Rusia. Pe de altă parte, spune că este pregătit să-și apere țara dacă presiunea exercitată de aliații occidentali asupra Moscovei este „insuficientă”.

„Ucraina va fi pregătită pentru ambele variante: diplomație sau apărare activă. Ne dorim pacea, dar nu ne vom ceda forța nimănui”, a spus Zelenski.

Sursa Foto: X

