Liderii Uniunii Europene au emis o declarație comună despre situația din Venezuela: „Suveranitatea țării și dreptul internațional trebuie respectate”

După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro de către forțele SUA, unii lideri europeni, precum Kaja Kallas, au declarat că acesta nu avea legitimitate să fie președintele țării, dar au făcut apel la reținere.

Pedro Sanchez, care a spus că nu recunoaște legitimitatea regimului lui Maduro, a denunțat operațiunea militară a SUA drept „încălcarea dreptului internațional” într-o declarație comună cu liderii a altor cinci țări sud-americane.

În seara zilei de 4 ianaurie 2026, liderii UE au afirmat că „suveranitatea țării și principile dreptului internațional trebuie să fie respectate” într-o declarație comună. Declarația a fost semnată de 26 de țări membre UE.

Declarația a fost semnată și de România condusă de președintele Nicușor Dan.

Ungaria, condusă de premierul Viktor Orban, un eurosceptic declarat, prieten cu Donald Trump și cu Vladimir Putin, a refuzat să semneze.

„Uniunea Europeană face apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor, pentru a evita escaladarea și a asigura o soluție pașnică la criză. UE reamintește că, în toate circumstanțele, trebuie respectate principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU”, se arată în declarația comună.

În declarație scrie și că membrii Consiliului de Securitate a ONU au o „responsabilitate deosebită” în ceea ce privește respectarea principiilor. În prezent, SUA este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

UE a afirmat în repetate rânduri că Nicolás Maduro „nu are legitimitatea unui președinte ales în mod democratic și a pledat pentru o tranziție pașnică către democrație în Venezuela, condusă de venezueleni și respectuoasă față de suveranitatea țării. Dreptul poporului venezuelean de a-și determina viitorul trebuie respectat”, se mai arată în document.

„Respectarea voinței poporului venezuelean rămâne singura modalitate prin care Venezuela poate restabili democrația și rezolva criza actuală. În acest moment critic, este esențial ca toți actorii să respecte pe deplin drepturile omului și dreptul internațional umanitar. Toți prizonierii politici aflați în prezent în detenție în Venezuela trebuie eliberați necondiționat”, arată documentul.

