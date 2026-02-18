Valentin Stan: În cadrul relațiilor internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru ne transmite faptul că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre Nicușor Dan și faptul că acesta este rezultatul încălcării grave a democrației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Nicușor este deja omologat. Este deja omologat. Consilierul lui a încercat să explice șăgalnic despre ce e vorba… Nu că umblă teleleu, deși era importantă și aia. Dar mai zice ceva după, hai să vedem… El, în mod șăgalnic, spune că n-a putut să-i așeze, să îi dea… N-am putut să îi dea substanța… Micuțul ăsta are impresia că stă de vorbă cu proști. Adică cu noi … cu noi și cu ei. Și trebuie să le explicăm oamenilor despre ce este vorba. Dragii mei, în sistemul relațiilor diplomatice, când un șef de stat stă acasă nu este pentru că nu-i pot face consilieri agendă și din cu totul alt motiv, și anume pentru că nimeni nu vrea să se întâlnească bilateral cu ei, chiar atunci când asta s-ar întâmpla în marja unei reuniuni multilaterale. Nicușor este rezultatul încălcării grave a democrației într-o țară presupusă a fi, schematic parte a sistemului comunitar, adică acolo unde înfloresc principiile democrației