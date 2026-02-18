Valentin Stan: În cadrul relațiilor internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru ne transmite faptul că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre Nicușor Dan și faptul că acesta este rezultatul încălcării grave a democrației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Micuțul ăsta are impresia că stă de vorbă cu proști. Adică cu noi … cu noi și cu ei. Și trebuie să le explicăm oamenilor despre ce este vorba. Când un șef de stat stă acasă nu este pentru că nu-i pot face consilieri agendă. Este pentru că nimeni nu vrea să se întâlnească bilateral cu ei.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre Nicușor Dan și faptul că acesta este rezultatul încălcării grave a democrației. Analistul susține că un președinte care stă acasă transmite oamenilor ideea că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el.