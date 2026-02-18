Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre legitimitatea Consiliului de Pace al lui Donald Trump, care, spune invitatul, nu se bazează pe o cartă proprie, ci derivă din rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan contrazice vehement declarațiile vicepreședintei Comisiei Europene, Kaja Kallas, privind regulamentul Consiliului de Pace inițiat de Donald Trump, afirmând că acesta nu încalcă Carta Organizației Națiunilor Unite, ci urmărește rezoluțiile Consiliului de Securitate.
Ce spune Kallas? Că nu se reflectă în carta Consiliului Păcii ce zice Consiliul de Securitate. Consiliul de Securitate este structura supremă pentru gestionarea securității la nivel global. Și el spune așa, într-un mod compatibil cu principiile juridice internaționale. Salută înființarea Consiliului Păcii ca administrație tranzitorie. De o importanță colosală. N-ai mai văzut așa ceva. Acest Consiliu al Păcii al lui Trump este implicat în pregătirea drumului credibil către autodeterminare și statalitatea palestiniană. Asta o spune cine? Consiliul de Securitate. Nu cu asta și doar cu asta se ocupă Donald Trump și organizația lui.
În acest context, este legat de Gaza. Și pentru că o spune Consiliul de Securitate, proiectul lui Trump capătă o forță extraordinară. Nu în carta Consiliului Păcii trebuia să scrie asta, ci aici, în rezoluția Consiliului de Securitate. Asta este rezoluția Consiliului de Securitate 1244 din 1999, aia care pune capăt conflictului din Kosovo. Și ce spune aici acest Consiliu de Securitate? Vorbește în anexă despre desfășurarea în Kosovo, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, a unei prezențe internaționale civile și de securitate, cu participarea NATO. Scrie cumva de Kosovo în Tratatul de la Washington care a înființat NATO în 1949? Asta spune rezoluția Consiliului de Securitate care dă puterea juridică și legitimă a sistemului onusian acestei organizații: a decis ca NATO să se pună la dispoziția Consiliului de Securitate, așa cum acel Consiliu al Păcii înființat de Trump s-a pus la dispoziția Consiliului de Securitate. Și în felul ăsta, rezoluția 1244, iată, consfințește ce? Că NATO e în Kosovo.
De asemenea, profesorul Stan afirmă că Consiliul de Pace al lui Trump vine ca o administrație de tranziție legitimă pentru Fâșia Gaza, autorizată chiar de Consiliul de Securitate.
Prezențele civile și de securitate internațională autorizate prin această rezoluție vor rămâne autorizate până la 31 decembrie 2027. Este strict legat de Gaza, cu condiția unor acțiuni ulterioare ale Consiliului. Orice reautorizare ulterioară a ISF-ului, care e Forța Internațională de Stabilizare pe care o organizează Trump, să fie îndeplinită în cooperare și coordonare cu Egiptul, Israelul și cu alte state membre care continuă să colaboreze cu ISF-ul. Deci atenție, Consiliul de Securitate chiar el spune că acest proces poate continua. Rămâne de văzut cât și cum. Deocamdată pun un termen deoarece, dacă facem un demers să aducem pacea și să reconstruim Gaza, e bine să ai niște termene. Nu facem așa un parcurs fără să-l jalonezi. Ce se va întâmpla după 2027? Vom vedea. Dar asta n-are ce căuta în carta Consiliului Păcii, pentru că asta este o acțiune a Consiliului de Securitate.
Această femeie, care a fost prim-ministru al Estoniei și gestionează astăzi afacerile externe și securitatea sistemului comunitar, nu știe nici cât Toiu, și anume că sistemul internațional construit în matricea Cartei ONU are sancțiuni pentru țări care încalcă aceste prevederi ale Cartei. Dar nu există o formulă în dreptul internațional de enforcement. Tu, aici, în dreptul național, dacă ai să treci pe roșu, vine milițianul și îți dă amendă. Nu există un milițian planetar care vine și dă amendă. Ea, săraca, se luptă din nou cu rușii, ar fi vrut să vină cineva și să-i dea afară de pe planetă pe ruși. Singura schemă de lucru din acest punct de vedere este sistemul instituit prin Cartă, Capitolul VII, încălcarea păcii, acte de agresiune. La nivelul Cartei ONU, acolo Consiliul de Securitate este singurul care poate decide măsuri împotriva agresorului. Ea nu știe asta și vrea în continuare să reprezinte problematicile de securitate în Uniunea Europeană.