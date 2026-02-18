Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană

Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană

Malina Maria Fulga
18 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre legitimitatea Consiliului de Pace al lui Donald Trump, care, spune invitatul, nu se bazează pe o cartă proprie, ci derivă din rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan contrazice vehement declarațiile vicepreședintei Comisiei Europene, Kaja Kallas, privind regulamentul Consiliului de Pace inițiat de Donald Trump, afirmând că acesta nu încalcă Carta Organizației Națiunilor Unite, ci urmărește rezoluțiile Consiliului de Securitate.

Ce spune Kallas? Că nu se reflectă în carta Consiliului Păcii ce zice Consiliul de Securitate. Consiliul de Securitate este structura supremă pentru gestionarea securității la nivel global. Și el spune așa, într-un mod compatibil cu principiile juridice internaționale. Salută înființarea Consiliului Păcii ca administrație tranzitorie. De o importanță colosală. N-ai mai văzut așa ceva. Acest Consiliu al Păcii al lui Trump este implicat în pregătirea drumului credibil către autodeterminare și statalitatea palestiniană. Asta o spune cine? Consiliul de Securitate. Nu cu asta și doar cu asta se ocupă Donald Trump și organizația lui.

În acest context, este legat de Gaza. Și pentru că o spune Consiliul de Securitate, proiectul lui Trump capătă o forță extraordinară. Nu în carta Consiliului Păcii trebuia să scrie asta, ci aici, în rezoluția Consiliului de Securitate. Asta este rezoluția Consiliului de Securitate 1244 din 1999, aia care pune capăt conflictului din Kosovo. Și ce spune aici acest Consiliu de Securitate? Vorbește în anexă despre desfășurarea în Kosovo, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, a unei prezențe internaționale civile și de securitate, cu participarea NATO. Scrie cumva de Kosovo în Tratatul de la Washington care a înființat NATO în 1949? Asta spune rezoluția Consiliului de Securitate care dă puterea juridică și legitimă a sistemului onusian acestei organizații: a decis ca NATO să se pună la dispoziția Consiliului de Securitate, așa cum acel Consiliu al Păcii înființat de Trump s-a pus la dispoziția Consiliului de Securitate. Și în felul ăsta, rezoluția 1244, iată, consfințește ce? Că NATO e în Kosovo.

De asemenea, profesorul Stan afirmă că Consiliul de Pace al lui Trump vine ca o administrație de tranziție legitimă pentru Fâșia Gaza, autorizată chiar de Consiliul de Securitate.

Prezențele civile și de securitate internațională autorizate prin această rezoluție vor rămâne autorizate până la 31 decembrie 2027. Este strict legat de Gaza, cu condiția unor acțiuni ulterioare ale Consiliului. Orice reautorizare ulterioară a ISF-ului, care e Forța Internațională de Stabilizare pe care o organizează Trump, să fie îndeplinită în cooperare și coordonare cu Egiptul, Israelul și cu alte state membre care continuă să colaboreze cu ISF-ul. Deci atenție, Consiliul de Securitate chiar el spune că acest proces poate continua. Rămâne de văzut cât și cum. Deocamdată pun un termen deoarece, dacă facem un demers să aducem pacea și să reconstruim Gaza, e bine să ai niște termene. Nu facem așa un parcurs fără să-l jalonezi. Ce se va întâmpla după 2027? Vom vedea. Dar asta n-are ce căuta în carta Consiliului Păcii, pentru că asta este o acțiune a Consiliului de Securitate.

Această femeie, care a fost prim-ministru al Estoniei și gestionează astăzi afacerile externe și securitatea sistemului comunitar, nu știe nici cât Toiu, și anume că sistemul internațional construit în matricea Cartei ONU are sancțiuni pentru țări care încalcă aceste prevederi ale Cartei. Dar nu există o formulă în dreptul internațional de enforcement. Tu, aici, în dreptul național, dacă ai să treci pe roșu, vine milițianul și îți dă amendă. Nu există un milițian planetar care vine și dă amendă. Ea, săraca, se luptă din nou cu rușii, ar fi vrut să vină cineva și să-i dea afară de pe planetă pe ruși. Singura schemă de lucru din acest punct de vedere este sistemul instituit prin Cartă, Capitolul VII, încălcarea păcii, acte de agresiune. La nivelul Cartei ONU, acolo Consiliul de Securitate este singurul care poate decide măsuri împotriva agresorului. Ea nu știe asta și vrea în continuare să reprezinte problematicile de securitate în Uniunea Europeană.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
06:30
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA
ACTUALITATE Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
06:00
Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
22:30
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi
06:30
Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi
ACTUALITATE Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE
06:01
Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cum a reușit România să exporte banane în valoare de 3,4 milioane de euro?
ECONOMIE Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
07:00
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
POLITICĂ Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028
07:00
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028
ULTIMA ORĂ Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
06:59
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
ANALIZĂ EXCLUSIV Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
06:00
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
VIDEO EXCLUSIV Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
05:30
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
EXCLUSIV Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
05:00
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași

Cele mai noi

Trimite acest link pe