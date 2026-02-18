Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre legitimitatea Consiliului de Pace al lui Donald Trump, care, spune invitatul, nu se bazează pe o cartă proprie, ci derivă din rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan contrazice vehement declarațiile vicepreședintei Comisiei Europene, Kaja Kallas, privind regulamentul Consiliului de Pace inițiat de Donald Trump, afirmând că acesta nu încalcă Carta Organizației Națiunilor Unite, ci urmărește rezoluțiile Consiliului de Securitate.

Ce spune Kallas? Că nu se reflectă în carta Consiliului Păcii ce zice Consiliul de Securitate. Consiliul de Securitate este structura supremă pentru gestionarea securității la nivel global. Și el spune așa, într-un mod compatibil cu principiile juridice internaționale. Salută înființarea Consiliului Păcii ca administrație tranzitorie. De o importanță colosală. N-ai mai văzut așa ceva. Acest Consiliu al Păcii al lui Trump este implicat în pregătirea drumului credibil către autodeterminare și statalitatea palestiniană. Asta o spune cine? Consiliul de Securitate. Nu cu asta și doar cu asta se ocupă Donald Trump și organizația lui. În acest context, este legat de Gaza. Și pentru că o spune Consiliul de Securitate, proiectul lui Trump capătă o forță extraordinară. Nu în carta Consiliului Păcii trebuia să scrie asta, ci aici, în rezoluția Consiliului de Securitate. Asta este rezoluția Consiliului de Securitate 1244 din 1999, aia care pune capăt conflictului din Kosovo. Și ce spune aici acest Consiliu de Securitate? Vorbește în anexă despre desfășurarea în Kosovo, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, a unei prezențe internaționale civile și de securitate, cu participarea NATO. Scrie cumva de Kosovo în Tratatul de la Washington care a înființat NATO în 1949? Asta spune rezoluția Consiliului de Securitate care dă puterea juridică și legitimă a sistemului onusian acestei organizații: a decis ca NATO să se pună la dispoziția Consiliului de Securitate, așa cum acel Consiliu al Păcii înființat de Trump s-a pus la dispoziția Consiliului de Securitate. Și în felul ăsta, rezoluția 1244, iată, consfințește ce? Că NATO e în Kosovo.

De asemenea, profesorul Stan afirmă că Consiliul de Pace al lui Trump vine ca o administrație de tranziție legitimă pentru Fâșia Gaza, autorizată chiar de Consiliul de Securitate.