Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 06:59, Actualitate
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului din centrul, sudul și estul țării, sunt închise următoarele tronsoane de autostrăzi și drumuri naționale.

Printre drumurile cu acces restricţionat se află:

  • Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, care are închise căile de acces către București de la km. 104, loc. Oarja, județul Argeș –  km. 106 Pitești, județul Argeș și  115 Pitești, județul Argeș;
  • Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 București – km. 68, Bărcănești, județul Prahova;
  • A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 Dumbrava, județul Prahova – km. 193 Adjud, județul Prahova;
  • A0 Centura București, km. 22-39, între Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.

De asemenea, sunt impuse şi restricţii de tonaj pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, impuse pe următoarele autostrăzi.

  • Autostrada A2 București-Cernavodă: calea 1, tronsonul kilometric 10 – 105, București-Dragalina, județul Călărași;  calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.

Categoriile de drumuri naţionale cu trafic închis din cauza condiţiilor meteo nefavorabile sunt urmatoarele:

Județul Buzău: DN 22 Râmnicu Sărat – Băile şi  DN 2B Buzău – Vizireni;

Județul Brăila: DN 22, limită cu jud. BZ – Gradiștea şi  DN 2B, între loc. Surdila Greci – limita cu jud. Buzău;

Județul Ilfov: DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri;

Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.

Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:

Județul Buzău: DN2C Costesti-Padina;

Județul Ialomița: DN 2 C,  Slobozia/limita cu judeţul Buzău.

Categoriile de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile sunt în:

Județul Buzău: DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca;

Județul Ialomița: DN 2 Urziceni/limita Ilfov şi  DN 1D Urziceni/ limita Prahova;

Județul Ilfov: DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.

„Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto:

– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;

– să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;

– să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;

– să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;

– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate”, avertizează Poliţia Română.

Este coloană de maşini pe Centura Bucureşti unde este traficul blocat, În Argeş, maşinile sunt oprite  la toate cele patru intrări în Argeş dinspre autostradă, spun surse din cadrul Poliţiei Argeş.

Sursă foto Infotrafic

