Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA

Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA

Alexandra Anton Marinescu
18 feb. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat rolul secretarului general NATO și percepțiile publice legate de influența acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Rutte prezidează ședințele. El nu ia decizii

Profesorul a pornit de la modul în care sunt etichetate anumite opinii în spațiul public. A făcut referire la discursul mediatic și la acuzațiile de tip putinist sau conservă rusească, pe care le consideră etichete folosite pentru a discredita adversarii de opinie. Ulterior, analiza s-a concentrat pe rolul secretarului general NATO, funcție ocupată în prezent de Mark Rutte.

Bă, Marius, de ce ai spus tu că proștii sunt numai la noi în România? N-ai spus tu? Dar cine a spus? Marius, am auzit de la televiziunea proștilor că cică putiniștii sunt proști. Adică tu, eu… Conservele rusești care suntem. Uite, de pildă frații tăi din Ucraina pe care îi iubești atât de mult și lupți alături de ei ca să… Pentru libertatea Europei. Absolut. Au sesizat un lucru foarte important. De pildă, dragul meu, au sesizat că fratele tău  tău, Mark Rutte, e un om de duh. E un fel de nimeni pe stradă. Că toată lumea are impresia că secretarul general este… Nu, nu este. Nu este. El, funcțiile lui acolo sunt de… Adică prezidează ședințele. El nu ia decizii. El nu are voie să vorbească în numele NATO, decât atunci când este consens la nivelul Consiliului Nord-Atlantic. L-a păcălit pe bietul Trump, care are impresia că se poate baza pe el. Nu se poate baza. Dar oricum nu iese prea tare din cuvântul lui The Donald, pentru că îl dă afară de nu se vede. Așa că încearcă să plutească între ape…. În Europa, fentând ideea că, vezi, doamne, luptăm, luptăm și câștigăm. Iar în partea cealaltă, pupând de sus până jos, pe toată cusătura lui The Donald, exact de unde începe cravata, până unde se termină… Underwear-ul.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
07:00
Valentin Stan: Consiliul de Securitate a ONU declară că Trump pregătește drumul credibil pentru autodeterminare și statalitatea palestiniană
ACTUALITATE Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
06:00
Valentin Stan: În relațiile internaționale, când un președinte stă acasă, acest lucru transmite că nimeni nu este dispus să se întâlnească cu el
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
22:30
Viorica Dăncilă: „Președintele, ca observator, nu are niciun drept să-și exprime opinia în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii”
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 18 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi
06:30
Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi
ACTUALITATE Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE
06:01
Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cum a reușit România să exporte banane în valoare de 3,4 milioane de euro?
ECONOMIE Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
07:00
Exodul românilor, confirmat de INS. România a pierdut 4 milioane de români în 35 de ani, iar hemoragia populației lovește în societate și economie. Un sociolog și un economist explică efectele pentru Gândul
POLITICĂ Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028
07:00
Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028
ULTIMA ORĂ Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
06:59
Zăpada a închis mai multe drumuri din ţară. Poliţia Română publică situaţia drumurilor blocate la ora 6.30
ANALIZĂ EXCLUSIV Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
06:00
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
VIDEO EXCLUSIV Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
05:30
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
EXCLUSIV Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
05:00
Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași

Cele mai noi

Trimite acest link pe