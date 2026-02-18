Valentin Stan: Trump nu se poate baza pe Rutte, dar nici nu îndrăznește să iasă din cuvântul președintelui SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat rolul secretarului general NATO și percepțiile publice legate de influența acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a pornit de la modul în care sunt etichetate anumite opinii în spațiul public. A făcut referire la discursul mediatic și la acuzațiile de tip putinist sau conservă rusească, pe care le consideră etichete folosite pentru a discredita adversarii de opinie. Ulterior, analiza s-a concentrat pe rolul secretarului general NATO, funcție ocupată în prezent de Mark Rutte.

Bă, Marius, de ce ai spus tu că proștii sunt numai la noi în România? N-ai spus tu? Dar cine a spus? Marius, am auzit de la televiziunea proștilor că cică putiniștii sunt proști. Adică tu, eu… Conservele rusești care suntem. Uite, de pildă frații tăi din Ucraina pe care îi iubești atât de mult și lupți alături de ei ca să… Pentru libertatea Europei. Absolut. Au sesizat un lucru foarte important. De pildă, dragul meu, au sesizat că fratele tău tău, Mark Rutte, e un om de duh. E un fel de nimeni pe stradă. Că toată lumea are impresia că secretarul general este… Nu, nu este. Nu este. El, funcțiile lui acolo sunt de… Adică prezidează ședințele. El nu ia decizii. El nu are voie să vorbească în numele NATO, decât atunci când este consens la nivelul Consiliului Nord-Atlantic. L-a păcălit pe bietul Trump, care are impresia că se poate baza pe el. Nu se poate baza. Dar oricum nu iese prea tare din cuvântul lui The Donald, pentru că îl dă afară de nu se vede. Așa că încearcă să plutească între ape…. În Europa, fentând ideea că, vezi, doamne, luptăm, luptăm și câștigăm. Iar în partea cealaltă, pupând de sus până jos, pe toată cusătura lui The Donald, exact de unde începe cravata, până unde se termină… Underwear-ul.