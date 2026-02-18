Deputatul care a reuşit prima unificare a unor comune româneşti, Adrian Cozma, face o predicţie sumbră în ceea ce priveşte viitorul celor 3.300 de localităţi pe care le are România în acest moment. Potrivit acestuia, până în 2028, ar trebui să rămână aproape jumătate şi chiar mai puţin din acestea.

Liberalul Adrian Cozma spune că, până în 2028, numărul localităţilor din România trebuie să scadă la jumătate şi chiar mai puţin, iar singura soluţie ar fi unificarea paşnică.

„E clar că localitățile sub 5.000 de locuitori în România nu mai pot funcționa, nu se mai pot autosusține. Iar acest lucru va trebui să-l înțeleagă politicienii, în special cei de la București. Trebuie să înțelegem odată că trebuie să ieșim din poveștile din coaliție în care ne blocăm. Ne spunem unele și altele. Da, reforma administrativă trebuie să înceapă acum. Acum trebuie să înceapă și să înțeleagă toți politicienii din România”, spune liberalul, pentru Gândul.

Viitorul nu sună deloc vesel pentru administraţiile locale, atunci când vine vorba despre reformă. Deputatul mai spune că „această reformă trebuie să și-o asume, indiferent cine este la Guvern și Parlamentul, până în 2028”.

„În 2028, dacă suntem cu adevărat hotărâți să facem reformă în 2028, ar trebui să venim deja cu noile comune cu noi, cu noua reformă implementată și votată în Parlament. Adică ne lăudăm de vreo 10 ani că am digitalizat, că am reușit să ne facem aproape în fiecare comună. Un consiliu din 15 consilieri în loc de 26. Vă dau exemplu celor două comune în județul Satu Mare, Socond și Beltiug, împreună au 26 de consilieri. Dacă se face unificarea, vor fi 15 consilieri, după legislația actuală”, creionează un scenariu posibil Adrian Cozma.

„Localitățile sub 5.000 de locuitori nu se mai pot susține”

Indiferent de opinia miilor de primari, viitorul celor 3.300 de administraţii locale din ţară este unul singur, mai spune deputatul, şi „e mai bine s-o facem noi cum considerăm că se potrivește, decât să vină cineva, pentru că tot acolo vom ajunge mai târziu sau mai aproape.”

„Peste un an, peste doi, peste trei, dar tot acolo vom ajunge ca cineva, la un moment dat într-un birou de la București, va trebui să pună harta pe masă și să spună trebuie să începem reforma administrativă, pentru că așa nu mai putem funcționa. Sunt localități care nu mai pot. 90% din banii din care își asigură funcționarea sunt de la bugetul de stat. Acei bani, trebuie să înțelegem, haideți să-i ducem spre sistemul de sănătate, spre sistemul de învățământ, nu să ținem un aparat la o primărie care efectiv nu-și găsește rostul. Este demonstrat și au demonstrat-o economiștii și oamenii care pricep administrație că localitățile sub 5.000 de locuitori nu se mai pot susține”, mai spune Cozma, pentru Gândul.

