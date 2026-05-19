Societatea de Transport București va face demersuri pentru recuperarea pagubelor produse de șoferul care a creat accidentul de luni, în urma căruia linia 41 de tramvai a fost blocată. Gândul a aflat cât costă gardul rupt de mașina care a pătruns pe calea de rulare. De asemenea, STB va solicita despăgubiri și pentru prejudiciul produs de oprirea circulației.

Reprezentanții STB au precizat în exclusivitate pentru Gândul că în urma accidentului de luni se va face un deviz cu pagubele produse.

„În ceea ce privește prejudiciul creat de oprirea circulației, momentan este prematur să spunem ce valoare are. Pe de altă parte, pagubele pentru gard sunt de aproape 8 mii de lei. Un singur panou de gard costă 1.300 de lei, iar în total au fost distruse șase piese. În acest preț intră și repararea bordurilor”, au precizat reprezentanții STB pentru Gândul.

Pagubele se pot recupera fie pe cale amiabilă, fie prin chemarea în instanță a celui vinovat de accident.

Linia 41, blocată 85 de minute

Linia 41 a fost blocată, luni, pe Șoseaua Virtuții, după stația Orșova, pe sensul către Piața Presei, din cauza unui autoturism care a pătruns pe calea de rulare a tramvaielor. Circulația a fost blocată 85 de minute.

„Din primele informații, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra volanului, a avariat șase garduri de protecție care delimitează calea de rulare și a pătruns pe linia de tramvai, blocând circulația vagoanelor STB”, a transmis STB.

Anual sunt sute de incidente prin care mijloacele de transport public STB au fost blocate de șoferii neglijenți. Din cauza aceasta, s-au înregistrat pierderi în valoare de peste 640 de mii de lei în 2024.

Societatea de transport public anunța recent că pentru recuperarea acestor sume se îndreaptă împotriva șoferilor care provoacă blocajele, au precizat reprezentanții STB în exclusivitate pentru Gândul.

Potrivit sursei citate, consecințele blocării transportului public sunt:

Întârzieri și perturbarea programului mijloacelor de transport, afectând zeci de mii de călători zilnic.

Aglomerație în stații și în vehicule, generând un efect de domino asupra întregului sistem de transport.

Pierderi economice pentru cetățeni și pentru Societate, cauzate de timpul pierdut și de dificultățile logistice.

Creșterea nivelului de stres și disconfort pentru pasageri.

STB: „Recuperarea prejudiciului este o operațiune de durată”

„Recuperarea prejudiciului este o operațiune de durată, care implică și colaborarea organelor de poliție. În multe cazuri ne îndreptăm împotriva șoferilor prin instanțele de judecată. Timpul în care aceste debite se pot recupera depășește un an”, mai spun reprezentanții STB.

Care sunt cele mai blocate artere:

Zonele cu cele mai multe blocaje raportate într-un an:

Strada Episcopiei – linia 368

Strada Grigore Cobălcescu – liniile 24 și 44

Strada Mecet – linia 70

Strada Puțul lui Crăciun – linia 42

Calea Moșilor – linia 21

Bulevardul Iuliu Maniu – liniile 61, 62, 63

