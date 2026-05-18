Temutul infractor păgubos, Vasile Rodideal, a fost extrădat din Rusia în România
Vasile Rodideal a fost în sfârșit extrădat în România. Interlopul a fost condamnat, în România, la 12 ani și șase luni de închisoare cu executare, pentru constituirea și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, deținerea, fără drept, de muniție destinată armelor de război, instigare la omor și instigare la deținere de bancnote false, potrivit Poliției Române.

Vasile Rodideal, originar din Republica Moldova, a fost arestat la Moscova, a transmis agenția RIA Novosti, care citează documente judecătorești. Acesta era căutat de Interpol, de peste 10 ani.

Rodideal, most wanted

Acesta a reușit să fugă de autoritățile române în octombrie 2009, pe vremea când era judecat în mai multe dosare. Rodideal a fost dat în urmărire internațională și, ulterior, acesta a ajuns în vizorul Interpolului, pe lista „celor mai căutați infractori”.

Deși avea interdicție de a ieși din țară, Vasile Rodideal a părăsit România și a trăit ascuns mai mulți ani, potrivit documentelor instanței. Acesta a plecat în Rusia, unde a trăit sub numele de Vasili Ivanovici Kravtsov, și a obținut chiar și un pașaport cu acest nume în 2018.

 Asasinat de desene animate

Vasile Rodideal a fost condamnat la 15 ani de închisoare. În 2005 a plănuit asasinarea fostului său partener de afaceri, interlopul ieşean, Tiberiu Cristodorescu. Basarabeanul și complicele său Dumitru Chetranu au luat legătura cu doi cetăţeni din Republica Moldova. Unul dintre ei un fost poliţist, pentru a face rost de o bombă artizanală, pe care să o pună în mașina afaceristului interlop Tiberiu Francisc Cristodorescu.

Vasile Rodideal și complicele său au urmărit vreme de o lună de zile momentul propice pentru a pune bomba în mașina afaceristului, însă nu au reușit. La acea vreme Cristodorescu locuia pe aceeaşi strada cu Liviu Zanfirescu, fost şef al Poliţiei Iaşi, iar prin zonă patrulau aproape continuu maşini de Poliţie.

Rodideal a recurs apoi la oaltă soluție pentru a-l asasina pe Tiberiu Francisc Teodorescu. Acesta i-a comandat lui Dumitru Chetranu să-i facă rost de un pistol-mitraliera de tip UZI şi de 48 de cartuşe folosite de KGB, de tipul celor care explodează în momentul în care ating ţinta, n-a mers.

