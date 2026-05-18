Schimbare majoră la emiterea facturilor de telefonie mobilă. Ce prevede un proiect de lege votat deja de senatori

Sursa FOTO: Envato - caracter ilustrativ
Conversia tarifelor din euro în lei va fi realizată exclusiv la cursul Băncii Naționale a României (BNR), fără adaosuri, pentru facturile de telefonie mobilă de la Orange, Vodafone, Digi și Telekom. Este vorba de o măsură prevăzută într-un proiect legislativ adoptat prin vot de senatori. Proiectul urmează să fie transmis acum deputaților pentru votul final al Parlamentului.

Potrivit Profit.ro, inițiatorii au constatat că, acum, furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice aplică metode diferite de conversie valutară la emiterea facturilor către utilizatorii finali, în situațiile în care tarifele contractuale sunt exprimate în euro.

„Deși plata se realizează în lei, nu există o reglementare expresă care să impună un criteriu unitar. Acesta provește cursul de schimb valutar aplicabil. În consecință, fiecare operator stabilește prin propriile condiții comerciale interne modalitatea de conversie. Ceea ce determină diferențe semnificative între sumele de plată ale utilizatorilor finali pentru servicii similare”, susțin autorii proiectului analizat de sursa citată.

Conversia facturării serviciilor

Aceștia au comparat și modul în care companiile de telefonie realizează această conversie la facturarea serviciilor.

  • „Astfel, Vodafone România precizează în Termenii și Condițiile publice că „valoarea facturii în lei se calculează utilizând cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank pentru persoane fizice, în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii”;
  • Orange România aplică, potrivit clauzelor contractuale actuale, „cursul de vânzare EUR/RON practicat de ING Bank în ziua lucrătoare anterioară emiterii facturii” sau, pentru contractele încheiate anterior datei de 1 septembrie 2022, „media cursurilor de vânzare ale WG, BRD și Banca Transilvania”;
  • Telekom România Mobile utilizează „cursul de vânzare al ING Bank pentru persoane juridice, din ziua lucrătoare anterioară începerii perioadei de facturare”;
  • DIGI Mobil este în prezent singurul operator care aplică cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României (BNR) valabil în ziua emiterii facturii”, afirmă inițiatorii.

Costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori finali

Diferențele de practică se traduc în costuri suplimentare de 1-2% pentru milioane de utilizatori finali. Având în vedere că băncile comerciale au cursuri de vânzare superioare cursului oficial publicat de BNR.

De asemenea, susțin inițiatorii, situația este agravată de faptul că sectorul de telecomunicații se confruntă în continuare cu numeroase abateri de la normele de protecție a utilizatorilor finali. Aceasta conform Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Fără adaosuri sau comisioane suplimentare

„Doar în anul 2024, ANCOM a aplicat amenzi în valoare de peste 2,5 milioane de lei, în urma a peste 4.200 de controale derulate la nivel național. Printre neregulile constatate s-au numărat: facturarea serviciilor fără consimțământul utilizatorilor, informarea tardivă sau incompletă privind tarifele de roaming, deficiențe în procesul de portare a numerelor sau neaplicarea limitelor financiare stabilite prin reglementările europene”, precizează autorii propunerii legislative.

În urma consultărilor preliminare derulate cu reprezentanți ai mediului asociativ, ai autorităților de reglementare și ai operatorilor economici, a ieșit în evidență nevoia unei soluții legislative clare. Prin care conversia valorilor exprimate în euro să se realizeze exclusiv la cursul oficial BNR din ziua emiterii facturii. Fără adaosuri sau comisioane suplimentare.

În acest context, proiectul introduce în legislație o serie de prevederi în acest sens.

„În cazul contractelor al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină, furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a realiza conversia valorilor facturate în lei exclusiv la cursul de schimb al Băncii Naționale a României comunicat în ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, la ora 13:00, fără aplicarea de adaosuri suplimentare”, este una dintre prevederile proiectului.

Facturile în lei, obligatorii

De asemenea, proiectul de lege mai stabilește că „fumizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului care încheie contracte al căror preț este exprimat în euro sau în altă monedă străină au obligația de a emite facturile in lei. La cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ziua lucrătoare precedentă datei emiterii facturii, publicat la ora 13:00. Fără aplicarea de marje, adaosuri sau comisioane suplimentare”.

Nerespectarea obligației de a emite facturile în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României comunicat în ziua lucrătoare precedentă emiterii facturii, la ora 13:00, va constituie contravenție. Va fi sancționată de către ANCOM, mai prevede proiectul

