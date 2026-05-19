Organizatorii concertului trupei Metallica, care a avut loc, săptămâna trecută, pe Arena Națională, au avut nevoie de aproximativ 700 de agenți de pază, între care și mulți bodyguarzi de lux, care să asigure securitatea staff-ului. În ciuda anvergurii evenimentului, majoritatea bodyguarzilor ofertați au refuzat după ce au auzit cu ce sume urmau să fie plătiți.

Concertul legendarei trupe Metallica a adus în tribunele Arenei Naționale nu mai puțin de 65.000 de spectatori și a reprezentat evenimentul cu cea mai mare asistență din istoria celui mai important stadion al țării, inaugurat în anul 2011.

Sumele oferite ar fi variat între 270 de de lei și 400 de lei

Surse Gândul au afirmat că organizatorii ar fi luat legătura cu mai mulți recrutori din sfera firmelor de securitate și ar fi cerut bodyguarzi cu experiență, care să aibă pregătire sportivă sau chiar pregătire militară.

Sursele citate au mai precizat că era nevoie de 700 de agenți de pază, inclusiv din categoria gărzilor de corp pentru VIP-uri.

Ca urmare, pe lângă contractul cu o firmă de pază consacrată, au fost sunați foști polițiști, jandarmi, foste cadre ale Ministerului Apărării, dar și bodyguarzi de club cunoscuți, care au fost ofertați să lucreze în ziua concertului.

Sursele citate au precizat că sumele oferite ar fi variat între 270 de de lei și 400 de lei. Pentru acești bani, oamenii trebuiau să ajungă la Arena Națională cu trei ore înainte de spectacol și să rămână, după concert, încă trei sau patru ore, pentru paza unor puncte de lucru unde se vindeau diverse produse din carne.

Ofertele rămân aceleași

Totodată, sursele citate au precizat că, tot pe Arena Națională urmează să fie organizate alte două evenimente muzicale, iar prețurile oferite pentru agenții de pază sunt aceleași ca la Metallica.

Concertul Metallica din 13 mai a fost cel de-al cincilea concert pe care faimoasa trupă rock l-a susținut în România.

Acest spectacol a făcut parte din turneul M72 World Tour și a inclus o scenă circulară amplasată în centrul stadionului Arena Națională.

Cu toate că prețul biletelor a pornit de la 335 de lei, spectacolul a devenit sold out în numai câteva ore. Astfel, un bilet a ajuns să coste pe piața neagră și 8.000 de lei.

