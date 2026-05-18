Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”

Sorin Grindeanu comentează dezvăluirile Gândul despre nunta lui Abrudean. „Beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat, la România TV, dezvăluirile Gândul despre nunta președintelui Senatului, Mircea Abrudean, la care au participat mai mulți lideri PNL, inclusiv Ilie Bolojan. Acesta a spus că „beneficiarii contractului sunt cei care au fost la nuntă” și a lansat o serie de atacuri la adresa premierului interimar.

Social-democratul a vorbit despre participanții la nunta secretă a lui Mircea Abrudean. Sorin Grindeanu a sugerat că în jurul conducerii PNL s-ar fi format o rețea de influență politică și administrativă din care ar face parte oameni cu funcții importante în stat sau beneficiari ai unor contracte și numiri publice.

„Ilie Bolojan e la putere din 2007. Domnia sa a fost doar la putere din 2007, neîntrerupt, de 20 de ani. Probabil din 2005. E la putere non-stop. Domnia sa a candidat sub sigla USR și l-am văzut zâmbind. Eu am înțeles comparații puternice, eu am înțeles cum se aprinde lumina”, a spus Sorin Grindeanu. 

Grindeanu: Cine a plătit pentru SMR-urile de la Doicești?

Liderul social-democrat susține că poate „aprinde lumina” asupra unor proiecte și persoane apropiate PNL și a făcut referire inclusiv la proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, care ar urma să fie amplasate pe fosta platformă a termocentralei de lângă Târgoviște. În acest context, Grindeanu a spus că cei care au plătit au fost Sebastian Burduja și Virgil Popescu.

„Eu l-aș ruga să aprindă lumina, de exemplu, așa…Să aprindă lumina că a făcut o declarație (…) că statul român a plătit vreo 200 și ceva de milioane de euro pentru SMR-urile de la Doicești. Ghiciți cine a plătit: Miniștrii PNL. Domnul Burduja cu domnul Virgil Popescu. Ghici cine sunt acei domni? Domnii la care a fost acasă sâmbătă la nuntă.”, a menționat Grindeanu.

Apropiații lui Ilie Bolojan, în vizorul PSD

De asemenea, Sorin Grindeanu a continuat seria acuzațiilor și a vorbit despre persoane apropiate PNL despre care susține că ar fi beneficiat de contracte sau modificări legislative.

„Hai să aprindem lumina despre un parlamentar PNL, finul domniei sale, de Bihor. Care, ce să vezi, are dosar penal că a falsificat legitimații de student”.

Liderul PSD l-a menționat și pe Adrian Foghiș, despre care a spus că ar primi bani de la SAPE, compania de stat care administrează participațiile statului din sectorul energetic: „Să aprindem lumina despre domnul Adrian Foghiș, care ia 10.000 de euro de la SAPE”.

Adrian Foghiș. Sursa foto: Bihoreanul

„Zeci de milioane de euro băgați în aeroportul de la Oradea”

Sorin Grindeanu l-a atacat pe premierul interimar pentru faptul că a criticat ”baronii” politici şi pentru discursul ţinut în Parlament, la dezbaterea moţiunii de cenzură. Acesta a spus că au fost investite zeci de milioane de euro în aeroportul de la Oradea, bani ”aruncaţi a proasta” şi investiţii care ”nu stau în picioare” din punct de vedere economic.

„Vorbește de baroni domnul Ilie Bolojan? Păi eu vă spun despre banii pe care i-a primit Bihorul și Oradea în acești ultimi ani. Eu cred că e în top 3 acest județ cu banii primiți de la bugetul de stat, nu pe proiecte europene. Vreți să vă dau exemple de investiții? Exemple de investiții și de bani aruncați a proasta. Zeci de milioane de euro băgați în aeroportul de la Oradea”.

Abrudean a făcut nuntă deși este căsătorit de 7 ani

Președintele Senatului Mircea Abrudean, membru PNL, a făcut nunta în acest weekend, deși este căsătorit de 7 ani, conform informațiilor Gândul. Mai mulți liberali, sub protecția anonimatului, au confirmat informațiile. Unul dintre ei a declarat că nunta nu este întâmplătoare. Abrudean are funcție, este al doilea om în stat și, ca atare, „încasează mai mult din darul de nuntă”.

Mircea Abrudean / FOTO – Alexandra Pandrea (Gândul)

Ilie Bolojan a fost unul dintre invitații de onoare la nunta lui Abrudean. Premierul demis a aterizat pe aeroportul din Oradea, de unde a plecat spre Turda, afirmă sursele Gândul. După câteva acțiuni locale și întâlniri, premierul a plecat spre Turda pentru a participa la nunta lui Abrudean.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Mediafax
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Gestul NEAȘTEPTAT făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Calvarul ucrainenilor care țin piept rușilor în „zona morții” din tranșee subterane. „Frontul s-ar prăbuși fără noi”
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
O furtună solară ucigașă de acum 800 de ani, descoperită în arbori antici
CONTROVERSĂ Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia
22:50
Fosta cancelară germană Angela Merkel critică UE pentru că nu reia dialogul diplomatic cu Rusia
FLASH NEWS Trump dezvăluie că a anulat reluarea bombardamentelor asupra Iranului la solicitările monarhiilor din Golf: „Atacurile erau programate pentru mâine”
22:18
Trump dezvăluie că a anulat reluarea bombardamentelor asupra Iranului la solicitările monarhiilor din Golf: „Atacurile erau programate pentru mâine”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 19 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
CINEMA Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
21:49
Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
21:46
Oamenii de știință au descoperit o „scurtătură” către Lună care ar putea reduce consumul de combustibil în misiunile spațiale
VIDEO Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit
21:19
Universitatea Craiova și-a prezentat trofeele în fața suporterilor. Jucătorii au ajuns în centrul orașului cu un autocar descoperit

Cele mai noi

Trimite acest link pe