Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă Show ” din 13 octombrie 2025, a comentat cu ironie și critică față de vizita Oanei Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe, în Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a remarcat că, în ciuda aparențelor și a fotografiilor oficiale cu secretarul american de stat Marco Rubio, întrevederea dintre cei doi nu a avut loc oficial, iar agenda preliminară a fost restricționată.

Oana Țoiu avea două obiective mari față de această țară, România în America pe relația oficială bilaterală cu Statele Unite. Vizele și vizita lui Nicușor în SUA. Dacă merg la departamentul de stat să discut cu Marco Rubio, pune comunicat și din comunicatul acela poți să afli că niciuna din astea două nu au fost atinse. Din momentul acela ești la pământ. Vizita a fost un eșec, subliniază Stan

Profesorul Stan a mai subliniat faptul că nu s-au înregistrat realizări concrete privind vizele sau vizita primarului Nicușor Dan în SUA, iar întreaga vizită a fost marcată de înfrângeri diplomatice mascată printr-o „fotografie pentru proști”, folosită de guvern pentru a crea impresia unei relații bune cu americanii.

Ceea ce i-a interesat pe ei a fost poza, pentru proști, spune Valentin Stan

In final, Valentin Stan expune astfel o imagine critică a strategiei diplomatice a guvernului român, accentuând lipsa de rezultate concrete și folosirea propagandei pentru a masca un eșec de proporții.