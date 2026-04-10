Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Iranul continuă să își vândă petrolul, în timp ce statele vecine stau cu petrolul în rezervă pentru că nu pot trece prin Ormuz

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a discutat despre implicațiile economice și juridice ale blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Invitatul a spus că lipsa unei rezoluții internaționale afectează direct statele din Golf, în timp ce Iranul continuă să își valorifice resursele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că o rezoluție a Consiliului de Securitate ar fi oferit un cadru legal pentru intervenția internațională. În opinia sa, acest lucru ar fi permis deschiderea strâmtorii.

Valentin Stan: Rezoluția aducea legalitate Cartei ONU 

Profesorul a spus că o astfel de decizie ar fi transformat acțiunea într-o formă de autoapărare legitimă pentru statele afectate. El a subliniat că țările din Golf sunt cele mai expuse, având infrastructura energetică sub amenințare.

O astfel de rezoluție ar fi pus sub legalitatea Cartei ONU orice încercare a comunității internaționale de a elibera strâmtoarea. Francezii nici nu aveau nevoie să se ducă acolo. Nu-i obligau la asta. Stăteau la televizor și se uitau cum face America culoar prin strâmtoare, având această rezoluție. Rezoluția nu făcea decât ce? Să aducă legalitatea Cartei ONU pe o astfel de întreprindere, care devenea o acțiune de autoapărare pentru țările din Golf mai ales, care sunt lovite direct pentru că ele au infrastructura sub rachete iraniene și nici nu mai pot să-și vândă petrolul și gazele.

Statele din Golf pierd, Iranul continuă exporturile

Invitatul a subliniat dezechilibrul economic creat de această situație. În opinia sa, în timp ce statele vecine sunt blocate, Iranul reușește să își continue exporturile.

Ceea ce economic pentru ei este o problemă. Și atunci gândește la următoarea situație. Iranul continuă să-și vândă petrolul. Americanii nu i-au distrus infrastructura. În timp ce Qatarul, Arabia Saudită, Bahreinul, Kuweitul, sunt obligați să stea cu petrolul în depozite, în rezervoare.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe