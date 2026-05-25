Cristian Mungiu: „Am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d'Or"
Cristian Mungiu s-a întors în țară cu premiul Palme d’Or. Regizorul de 58 de ani a răspuns în fața mai multor întrebări care i-au fost adresate la revenirea la București, la Aeroportul Henri Coandă.

Cristian Mungiu (58 de ani) a câștigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră cu filmul „Fjord” și poate intra în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”. Duminică seara, 24 mai 2026, regizorul român s-a întors în țară și a răspuns mai multor întrebări adresate de jurnaliștii prezenți la Aeroportul Henri Coandă.

„Am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or”

Regizorul român a susținut că a dat peste „singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or”. Cei doi au purtat un scurt dialog, apoi a trecut cu premiul de zona din aeroport unde pasagerii sunt controlați cu scannerul.

„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana aceea care a scanat, ştiţi cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or, m-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos? Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, le-a răspuns Mungiu jurnaliştilor care l-au aşteptat la Aeroportul Henri Coandă.

Primul premiul Palme d’Or l-a câștigat în 2007.

„Vă daţi seama, am luat primul Palme d’Or acum aproape 20 de ani şi de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes şi sigur că de fiecare dată te întorci cu ideea că îţi doreşti foarte mult să fie apreciat filmul. Dar ştiţi că e un context, adică nu poţi să-ţi propui să iei Palme d’Or, nu poţi să fii sigur. Depinde cine e în juriu, depinde cum sunt celelalte filme. Ne bucurăm foarte mult că a ieşit aşa, pentru că e un film care implică un altfel de curaj şi că ştii să-l faci şi să-l recepţionezi şi atunci Palme d’Or-ul ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă aşa o viaţă în lume, să fie curiozitatea de care ai nevoie să fie descoperită”, a afirmat Mungiu, potrivit News.ro.

„Viaţa acestui film abia începe cu acest Palme d’Or”

Regizornul român a precizat că „viața acestui film începe abia cu acest Palme d’Or”.

„Pentru că pe latura asta nu am nevoie de altă recunoaştere.

Este foarte complicat să iei un Palme d’Or, ăla te califică drept un autor valabil în lumea acestui gen de film. În momentul de faţă, ce mă bucură e că viaţa acestui film abia începe cu acest Palme d’Or. Pentru prima dată, aşa cum am zis încă dinaintea reacţiei de la Cannes, o să avem nişte şanse la Oscar.

Nu pot să promit nimic altceva, decât că o să avem o campanie, legată de asta, sper să fie sprijinită nu doar de distribuitori americani, ci, pe cât posibil, şi de noi, cu forţele noastre din România. Şi sper ca viaţa filmului să se întindă cel puţin până în martie anul viitor şi filmul să fie nominalizat acolo, nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepţia face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film”, a explicat Cristian Mungiu.

Sursă foto: Mediafax Foto

