Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă ARTICOLUL 5 pentru a contracara amenințările hibride

Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă ARTICOLUL 5 pentru a contracara amenințările hibride

Malina Maria Fulga
07 oct. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă ARTICOLUL 5 pentru a contracara amenințările hibride
Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă Articolul 5 pentru a contracara amenințările hibride

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile noii legi a apărării naționale, evidențiind ambiguitățile din textul legii. El critică afirmațiile ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, care invocă articolul 5 NATO, deși legea nu oferă nicio decizie executivă la nivel NATO. Potrivit profesorului Stan, această interpretare ar putea expune România riscului de a fi implicată într-un conflict militar fără un mandat clar al Alianței. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan explică cum articolul 5 al Tratatului de la Washington presupune apărare colectivă în fața agresiunilor, la decizia Consiliului Nord-Atlantic. Acesta atrage atenția asupra riscului interpretării legii apărării naționale în mod eronat, ceea ce ar putea duce la angajarea României într-un conflict militar fără un mandat clar NATO, mandat invocat de ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, în aplicarea textului de lege și a măsurilor referitoare la amenințările hibride.

Când spui articolul 5, asta înseamnă război. Înseamnă apărare colectivă. Nu te duci să faci peacekeeping, menținerea păcii. Nu te duci să gestionezi o criză. E război de apărare. Atenție, ce spune nimeni altul decât ministru Moșteanu, referindu-se la textul legii, care lege ce spune? Trimitem ce? Capabilități militare în afara frontierelor țării ca să contracareze atacuri hibride. Fii atent sub ce siglă pune Moșteanu această acțiune. El invocă articolul 5 pentru a contracara amenințări hibride. Când ai auzit însă articolul 5 și contracararea amenințelor hibride, tu știi că ești în război. Dacă vrei să-mi spui că avem o problemă de articol 5, trebuie să mergi la documentele NATO și să vezi cine îți declară ție că ai de făcut ceva sub articolul 5. O spune Moșteanu pe gură. Spunând ce? Că, pentru a contracara amenințări hibride, de care este vorba în lege, tu te duci dincolo de frontiere cu arma ta în război. Pe asta înseamnă articolul 5.

Documentul cel mai important care vorbește despre amenințări hibride apare încă în 2016. Ne uităm la el, după care mergem la cel mai important document NATO, care gestionează povestea asta și care e conceptul strategic. Ultimul concept strategic a fost adoptat la Madrid în 2022. Comunicatul de la Varșovia explică cum e cu povestea. Ce spune aici? Răspuns eficient provocărilor generate de războiul hibrid. Principala responsabilitate de a răspunde amenințărilor sau atacurilor hibride revine acțiunii vizate. Logic. Dacă mă atacă hibrid Rusia și anulez alegerile, mă scot. Eu fac un document care are dovezi multe, dar de fapt n-are, care prezintă exact, dar de fapt e abstract și care atunci când vreau să mă duc acolo, la Uniunea Europeană, strănut și-mi zic noroc de unul singur. Ce spune documentul ăsta? Aliații vor fi, cum? Pregătiți să contracareze războiul hibrid ca parte a apărării colective. Deci război. Cum? Cine decide că ai un articol 5? Citește-l. Consiliul ar putea decide să invoce articolul 5 al Tratatului de la Washington. Cine invocă articolul 5? Consiliul Nord-Atlantic, organul de conducere al NATO. Unde ai asta în textul legii? Pentru că ce se întâmplă? Îți spune legea așa: trebuie să contracarăm amenințări hibride. Da? Inclusiv în afara frontierelor. Vine Moșteanu și zice că asta e parte în înțelegerea articolului 5, da, dar documentele NATO spun foarte clar cine decide că ai un articol 5: Consiliul Nord-Atlantic. Adică nu decizi niciodată tu, de capul tău. Se decide în Consiliul Nord-Atlantic. Unde ai Consiliul Nord-Atlantic în lege?

Parlamentul aprobă angajarea unor capabilități militare și non-militare pe teritoriul statului român. În primul rând, n-am aici nimic despre articolul 5, ca parte a aplicării articolului 5. Este așa ceva aici? Atunci Moșteanu de ce îmi spune că e partea articolului 5? Dacă aici ar fi fost o trimitere la articolul 5, trebuia să am imediat precizarea că asta se întâmplă în urma unei decizii luate de Consiliul Atlantic, care invocă articolul. Ceea ce nu spune, adică ei se gândesc, domnule, dacă se întâmplă ceva în Moldova, să intre fără Consiliul Atlantic.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Pozițiile ministrului român de Externe la ONU au fost profund anti-americane
14:00
Valentin Stan: Pozițiile ministrului român de Externe la ONU au fost profund anti-americane
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump a anunțat că ar sprijini țările NATO care doboară avioane rusești doar în anumite CIRCUMSTANȚE
11:27
Valentin Stan: Trump a anunțat că ar sprijini țările NATO care doboară avioane rusești doar în anumite CIRCUMSTANȚE
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
ACTUALITATE Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride
10:27
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE
09:45
Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă
09:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)