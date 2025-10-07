Valentin Stan: Ministrul Apărării invocă Articolul 5 pentru a contracara amenințările hibride

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile noii legi a apărării naționale, evidențiind ambiguitățile din textul legii. El critică afirmațiile ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, care invocă articolul 5 NATO, deși legea nu oferă nicio decizie executivă la nivel NATO. Potrivit profesorului Stan, această interpretare ar putea expune România riscului de a fi implicată într-un conflict militar fără un mandat clar al Alianței. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan explică cum articolul 5 al Tratatului de la Washington presupune apărare colectivă în fața agresiunilor, la decizia Consiliului Nord-Atlantic. Acesta atrage atenția asupra riscului interpretării legii apărării naționale în mod eronat, ceea ce ar putea duce la angajarea României într-un conflict militar fără un mandat clar NATO, mandat invocat de ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, în aplicarea textului de lege și a măsurilor referitoare la amenințările hibride.

Când spui articolul 5, asta înseamnă război. Înseamnă apărare colectivă. Nu te duci să faci peacekeeping, menținerea păcii. Nu te duci să gestionezi o criză. E război de apărare. Atenție, ce spune nimeni altul decât ministru Moșteanu, referindu-se la textul legii, care lege ce spune? Trimitem ce? Capabilități militare în afara frontierelor țării ca să contracareze atacuri hibride. Fii atent sub ce siglă pune Moșteanu această acțiune. El invocă articolul 5 pentru a contracara amenințări hibride. Când ai auzit însă articolul 5 și contracararea amenințelor hibride, tu știi că ești în război. Dacă vrei să-mi spui că avem o problemă de articol 5, trebuie să mergi la documentele NATO și să vezi cine îți declară ție că ai de făcut ceva sub articolul 5. O spune Moșteanu pe gură. Spunând ce? Că, pentru a contracara amenințări hibride, de care este vorba în lege, tu te duci dincolo de frontiere cu arma ta în război. Pe asta înseamnă articolul 5.

Documentul cel mai important care vorbește despre amenințări hibride apare încă în 2016. Ne uităm la el, după care mergem la cel mai important document NATO, care gestionează povestea asta și care e conceptul strategic. Ultimul concept strategic a fost adoptat la Madrid în 2022. Comunicatul de la Varșovia explică cum e cu povestea. Ce spune aici? Răspuns eficient provocărilor generate de războiul hibrid. Principala responsabilitate de a răspunde amenințărilor sau atacurilor hibride revine acțiunii vizate. Logic. Dacă mă atacă hibrid Rusia și anulez alegerile, mă scot. Eu fac un document care are dovezi multe, dar de fapt n-are, care prezintă exact, dar de fapt e abstract și care atunci când vreau să mă duc acolo, la Uniunea Europeană, strănut și-mi zic noroc de unul singur. Ce spune documentul ăsta? Aliații vor fi, cum? Pregătiți să contracareze războiul hibrid ca parte a apărării colective. Deci război. Cum? Cine decide că ai un articol 5? Citește-l. Consiliul ar putea decide să invoce articolul 5 al Tratatului de la Washington. Cine invocă articolul 5? Consiliul Nord-Atlantic, organul de conducere al NATO. Unde ai asta în textul legii? Pentru că ce se întâmplă? Îți spune legea așa: trebuie să contracarăm amenințări hibride. Da? Inclusiv în afara frontierelor. Vine Moșteanu și zice că asta e parte în înțelegerea articolului 5, da, dar documentele NATO spun foarte clar cine decide că ai un articol 5: Consiliul Nord-Atlantic. Adică nu decizi niciodată tu, de capul tău. Se decide în Consiliul Nord-Atlantic. Unde ai Consiliul Nord-Atlantic în lege?

Parlamentul aprobă angajarea unor capabilități militare și non-militare pe teritoriul statului român. În primul rând, n-am aici nimic despre articolul 5, ca parte a aplicării articolului 5. Este așa ceva aici? Atunci Moșteanu de ce îmi spune că e partea articolului 5? Dacă aici ar fi fost o trimitere la articolul 5, trebuia să am imediat precizarea că asta se întâmplă în urma unei decizii luate de Consiliul Atlantic, care invocă articolul. Ceea ce nu spune, adică ei se gândesc, domnule, dacă se întâmplă ceva în Moldova, să intre fără Consiliul Atlantic.