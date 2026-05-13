Valentin Stan: Ministrul de Externe iranian s-a dus la Moscova să vadă cât de mult se poate baza pe susținerea rușilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric și jurnalist, a analizat relațiile diplomatice dintre Iran, Rusia și China în contextul războiului și al tensiunilor cu Statele Unite. Invitatul a spus că deplasările făcute de oficialii iranieni arată nivelul presiunii în care se află regimul de la Teheran.

Valentin Stan a explicat că Iranul încearcă să obțină sprijin diplomatic și strategic din partea marilor adversari ai Americii.

Iranul caută sprijin la Rusia și China

Profesorul a spus că vizitele ministrului iranian de Externe la Moscova și Beijing au avut ca obiectiv evaluarea sprijinului pe care Iranul îl poate primi în conflictul cu SUA.

Iranienii, de bine ce le e, l-au trimis pe ministrul de Externe, unde crezi? La Moscova și la Beijing. De ce? Pentru că sunt disperați. Și astea sunt cele două națiuni care îi pot ajuta, plecând de la premisa că sunt adversari ai Americii.

Stan a subliniat și diferențele dintre reacțiile Rusiei și Chinei în plan diplomatic.

Este primit direct ministrul de Externe, Araghchi, este primit direct de Putin. Putin, ai văzut, discută cu toată lumea. N-ai să vezi asta la Xi.

Valentin Stan: S-au dus la ruși să vadă pe ce ajutor pot conta de la ruși

Invitatul a explicat că mesajul transmis de Rusia a fost unul precaut și orientat spre stabilitate regională, nu spre implicare directă în război.

Ce spun micuții iranieni? Că americanii i-au agresat. S-au dus la ruși să vadă pe ce ajutor pot conta de la ruși.

Ce spune Putin: Vom face tot ce corespunde intereselor voastre și interesului tuturor popoarelor din regiune.

Valentin Stan consideră că răspunsul Kremlinului arată limitele sprijinului pe care Iranul îl poate obține.