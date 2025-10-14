Valentin Stan: Muraru ne-a spus că vizita lui Dan la CASA ALBĂ nu va avea loc în 2026

În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show” , Valentin Stan a criticat lipsa de consistență și coerență în comunicarea oficială, evidențiind cum anumite afirmații făcute în declarații publice nu sunt susținute de ceea ce apare în documentele oficiale emise de Washington. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a atras atenția asupra subiectelor centrale discutate în dialogul strategic bilateral: apărarea, energia, securitatea la frontieră și Marea Neagră.

Ăsta e comunicat oficial integral și spune clar, elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, apărare, energie, securitate la frontieră și Marea Neagră, spune profesorul Stan

Mai mult, Valentin Stan a dezvăluit o serie de greșeli tactice comise de oficialii români în timpul unor interviuri și întâlniri diplomatice, evidențiind o lipsă de pregătire și o comunicare defectuoasă care au dus la dezvăluiri nedorite și ambiguități.

Oana Țoiu spune numai bălării (…) Fii atent, primul lucru pe care îl spune Muraru (…) Fii atent aici. De ce ar merge Nicușor să fie primit de Trump? Pentru că toți ceilalți au primit o vizită la Casa Albă. Nici o legătură cu Nicușor. Primul lucru pe care îl spune. Deci, nu există încredere între Trump și Nicușor. Ca să faci o vizită la Casa Albă, trebuie să construiești o relație de încredere, subliniază profesorul Stan

În final, Valentin Stan a atras atenția asupra comunicării interne și externe deficitare a Ministerului Afacerilor Externe de la București, care, potrivit lui, a încercat să mascheze întârzierile și lipsa unor invitații oficiale.