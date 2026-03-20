Valentin Stan: Nicoleta Pauliuc ne spune că nu o interesează legea, tratatul cu SUA, ci pe ea o interesează votul Parlamentului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a criticat declarațiile unei reprezentante a Partidului Național Liberal privind rolul Parlamentului în aprobarea prezenței trupelor străine în România. Invitatul a spus că interpretarea acesteia contrazice cadrul legal existent.

Valentin Stan: Nu o interesează legea

Analistul a prezentat poziția exprimată de Nicoleta Pauliuc, președinte al Comisiei de Apărare din Senat.

Declarația Nicoletei Pauliuc la A3CNN: Am avut atunci o discuție în Parlament, că toată lumea vorbea dacă trebuie hotărâre sau dacă trebuie informare. Domnul Gâdea, din punctul meu de vedere trebuie hotărâre. Și vă spun de ce. Eu, ca parlamentar, îmi doresc ca Parlamentul să joace rolul constituțional. Prezența unor capabilități pe teritoriul României, prezența unor trupe străine pe teritoriul României, se aprobă prin hotărârea Parlamentului. Chiar dacă în spate noi avem un acord semnat cu Statele Unite, chiar dacă în spate avem un parteneriat strategic, chiar dacă avem legi care reglementează asta, din punctul meu de vedere, eu vreau să avem aceste hotărâri.

Ce le spui americanilor?

Stan a criticat această poziție, spunând că ar contrazice obligațiile asumate prin acordurile existente cu Statele Unite. În opinia sa, invocarea unei aprobări suplimentare ar putea crea blocaje în aplicarea unor înțelegeri deja stabilite.