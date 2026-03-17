Valentin Stan: Documentele constitutive ale Iranului vorbesc clar despre distrugerea Israelului

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum documentele constitutive ale Iranului vorbesc despre distrugerea Israelului. Acesta a început prin a spune că sunt multe persoane care susțin Iranul, crezând că SUA și Israel sunt adevăratele probleme. Istoricul susține că Ayatollahul Khomeini a propus ca Israelul să fie ras de pe fața pământului. Stan susține că în Preceptele Statului Teocratic, Khomenei a pus ca obiectiv curățarea Orientului Mijlociu de Statul Evreu.
Și este foarte util, pentru că foarte multă lume ne spune băi, stai, Iranul, toți ăștia sunt extraordinari, sunt frații noștri… Sunt bandiții de americani care au distrus planeta… Sau evreii, mafioții care stăpânesc planeta… Cum sunt iranienii? A zis și Khomeini o vorbă, că să radă Israelul… Acum un an, noi am discutat povestea asta și spuneam că documentele constitutive ale statului iranian vorbesc despre acest obiectiv – distrugerea Israelului. Și știi că lumea s-a uitat în constituție atunci, deși eu nu folosisem cuvântul constituție. Este vorba de Preceptele Statului Teocratic al Revoluției Islamice. Unde, ceea ce a pus Khomeini ca mesaj și obiectiv al acestei revoluții vizează curățirea Orientului Mijlociu de acest cancer, tumoră, Statul Evreu. A zis că Khamenei o vorbă, care e problema… Hai să vedem o altă vorbă, că ție știu că-ți plac vorbele. Să ne uităm la unul din liderii de bază ai Statului Teocratic Islamic iranian și să vedem ce știe el despre povestea asta. Khomeini zicea să șteargă Israelul nu numai de pe fața pământului, ci să îl șteargă din istorie, să nu mai rămână nimic.