Valentin Stan: Nicușor Dan ne transmite că instituțiile statului au adevărul lor

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 8 decembrie 2025, face un comentariu acid și ironic privind comunicarea instituțiilor statului roman. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan critică ideea potrivit căreia instituțiile statului ar avea „adevărul lor”, diferit de adevărul populației, subliniind absurditatea și pericolul acestei abordări. El arată că acest lucru duce la o segregare a adevărului.

Valentin Stan: Tu îți dai seama ce spune aici? Asta spune un șef de stat, unui popor de bucureșteni, că instituțiile au adevărul lor?! Marius Tucă: Da.

Profesorul mai vorbește despre campania de dezinformare și riscul ca ea să devină acceptată ca adevăr, comparând această tehnică cu modele istorice, inclusiv menționând ironic dictatura lui Ceaușescu și obsesia lui pentru controlul informației.