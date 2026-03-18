Acești pensionari români primesc 250 lei de Paște. Decizia este oficială – cine ia banii

În pragul Sărbătorilor Pascale din 2026, autoritățile locale din mai multe orașe vin în sprijinul persoanelor cu venituri reduse. Printre acestea se numără și pensionarii care pot primi ajutoare financiare sau tichete sociale pentru a face față cheltuielilor din această perioadă, conform Newsweek.

Ajutor de Paște pentru pensionarii cu venituri mici. 250 de lei pentru fiecare beneficiar

În unele localități din România, primăriile au început deja să anunțe acordarea unor beneficii sociale dedicate categoriilor vulnerabile. Pensionarii cu venituri reduse sunt printre principalii beneficiari ai acestor măsuri.

Autoritățile recomandă tuturor persoanelor interesate să se informeze la primăria de domiciliu pentru a afla dacă se califică pentru astfel de ajutoare acordate cu ocazia Paștelui.

Un exemplu concret vine din orașul Ghimbav, unde administrația locală a lansat campania „Pentru Suflet”. Prin intermediul acesteia, persoanele eligibile vor primi tichete sociale în valoare de 250 de lei, acordate înainte de Paște.

Programul este gestionat de Direcția de Asistență Socială și vizează sprijinirea locuitorilor cu dificultăți financiare.

Cine poate primi tichetele sociale

Pentru a beneficia de acest ajutor, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în Ghimbav și să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

pensionari cu pensii de până la 2.000 de lei pe lună

persoane singure fără venit sau cu venit net de cel mult 700 de lei

familii în care venitul net pe membru nu depășește 700 de lei

persoane cu handicap (grad mediu, accentuat sau grav), inclusiv cele cu asistent personal

beneficiari ai venitului minim de incluziune (VMI)

Unde și când se depun cererile

Cererile pentru acordarea tichetelor sociale pot fi depuse la sediul Primăriei din Ghimbav, situat pe strada Lungă nr. 1.

Perioada de depunere este între 16 martie și 6 aprilie 2026, după următorul program:

luni – joi: între orele 08:00 și 16:30

vineri: între orele 08:00 și 14:00

Solicitanții trebuie să prezinte documente justificative care să ateste veniturile și situația socială.

