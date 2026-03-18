UE schimbă regulile fuziunilor pentru a concura cu SUA și China. Bruxelles-ul vrea mai puțin control al statelor, mai multă putere pentru companii

Uniunea Europeană analizează schimbarea regulilor privind fuziunile, pentru a reduce intervențiile statelor membre. Bruxellesul vrea să ajute companiile europene să devină mai puternice și să concureze cu SUA și China.

Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în regulile privind fuziunile și achizițiile, care ar putea reduce puterea statelor membre de a bloca tranzacțiile corporative. Potrivit unui document consultat de Financial Times, citat de Mediafax.ro, Bruxellesul încearcă astfel să stimuleze apariția unor companii europene suficient de mari pentru a rivaliza cu giganții din SUA și China.

Inițiativa reflectă o „frustrare crescândă” la nivelul instituțiilor europene față de intervențiile frecvente ale guvernelor naționale, care au blocat sau întârziat fuziuni importante pentru a proteja interesele interne.

„Deși o astfel de intervenție este permisă în temeiul tratatelor și al regulamentului privind fuziunile economice din motive precum securitatea națională, este posibil ca unele cazuri să fi împiedicat în mod inutil extinderea”, se arată în document.

Bruxellesul vrea să elimine blocajele naționale

Bruxelles-ul vrea să clarifice situațiile în care statele pot interveni, pentru a oferi mai multă predictibilitate mediului de afaceri.

„Orientările revizuite ar putea clarifica circumstanțele în care astfel de intervenții sunt justificate, creând astfel o certitudine sporită pentru întreprinderi”, se mai precizează în document.

Mai multe cazuri recente au alimentat dezbaterea, în special în sectorul bancar. Germania s-a opus preluării Commerzbank de către UniCredit, Spania a blocat fuziunea dintre BBVA și Banco Sabadell, iar Italia a intervenit în oferta UniCredit pentru Banco BPM, folosindu-și așa-numitele „puteri de aur”.

Aceste decizii au ridicat temeri la Bruxelles că piața unică europeană riscă să fie fragmentată, afectând capacitatea Uniunii de a crea campioni economici la nivel global.

UE caută echilibrul între competiție și concentrare

Comisia Europeană susține că noile reguli nu vor elimina controalele stricte asupra concentrării pieței, dar vor încuraja consolidarea „pro-competitivă”.

Comisarul pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat că politica de fuziuni nu este suficientă pentru a rezolva problemele de competitivitate ale Europei și a cerut aprofundarea pieței unice, în special în sectoare strategice precum telecomunicațiile.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis liderilor europeni că noile reguli vor „sprijini fuziunile care construiesc o scară procompetitivă, încurajează integrarea pieței unice și promovează actorii paneuropeni”.

Totodată, aceasta a precizat că tranzacțiile vor continua să fie atent analizate pentru a preveni apariția de „monopoluri sau oligopoluri pentru a asigura accesibilitatea pentru companiile și cetățenii UE”.

Recomandarea autorului:

