Prețuri record la benzină în Europa. Care sunt țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți și cum se explică aceste creșteri rapide la pompă

Creșterea prețurilor la carburanți lovește puternic Europa, însă impactul nu este uniform. Germania se numără printre țările cel mai afectate, cu o majorare de aproape 5% a benzinei în ultimele săptămâni, peste media Uniunii Europene, pe fondul taxelor ridicate și al tensiunilor internaționale generate de conflictul din Iran.

Prețurile la carburanți au explodat în Europa, iar în unele state din UE, un litru de benzină sau motorină a ajuns la niveluri record.

Șoferii din Țările de Jos plătesc în prezent cele mai mari prețuri din Europa, aproximativ 2,17 euro pe litru, urmați de Germania, cu 2,08 euro. Finlanda completează topul statelor cu carburanți scumpi, atât la benzină, cât și la motorină, scrie Mediafax.ro.

Diferențe mari la pompă între statele UE

Contrastul este evident în comparație cu alte țări europene. Franța și Austria au înregistrat creșteri de aproximativ 2%, Estonia 3,6%, Luxemburg 3,5%, în timp ce Slovacia și Ungaria au avut creșteri aproape nesemnificative, de doar 0,1%.

Comisia Europeană a semnalat aceste diferențe în Buletinul petrolier, evidențiind creșteri abrupte nu doar în Germania, ci și în Țările de Jos, Danemarca și Finlanda.

Principalul motiv îl reprezintă structura taxelor. Germania aplică unele dintre cele mai mari taxe energetice din Europa, inclusiv taxe pe CO2, ceea ce face ca orice creștere a prețului petrolului să fie resimțită mult mai puternic la pompă.

În fața acestor creșteri, guvernul german a decis să intervină. Un grup de lucru special a fost înființat pentru a analiza situația și a identifica posibile abuzuri din partea companiilor petroliere. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a criticat evoluția prețurilor, subliniind că acestea cresc rapid atunci când costurile materiilor prime urcă, dar scad mult mai lent. Autoritățile vor să „spargă acest mecanism” și iau în calcul limitarea majorărilor la o singură dată pe zi.

La rândul său, Sepp Müller, coordonatorul grupului de lucru, a acuzat companiile petroliere de „speculații cu prețurile”.

Ce state europene au plafonat prețul la carburanți

În alte state europene, autoritățile au adoptat deja măsuri concrete. Croația și Ungaria au introdus plafoane de preț, limitând costurile pentru consumatori. În Croația, prețul va fi fixat la 1,50 euro pe litru, iar în Ungaria benzina este plafonată la 1,51 euro.

Austria a ales o abordare diferită, permițând benzinăriilor să majoreze prețurile doar o dată pe zi, ceea ce crește transparența, dar nu garantează neapărat prețuri mai mici.

