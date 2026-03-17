Valentin Stan: Nicușor Dan s-a temut de consecințele acțiunilor americanilor și de asta a cerut aprobarea Parlamentului. Nu vrea să-și asume nicio decizie

Serdaru Mihaela
17 mart. 2026, 06:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 16 martie 2026, analistul Valentin Stan a disecat articolele cheie din tratatul de apărare dintre România și Statele Unite. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că articolul 5 al tratatului prevede doar o simplă notificare din partea SUA către România privind prepoziționarea echipamentelor de apărare, proviziilor și materialelor.

Valentin Stan: Ce fac Statele Unite?

Mariu Tucă: Vor notifica, atât.

Valentin Stan: Cer voie undeva?

Marius Tucă: Nu.

Valentin Stan: Deci, vor notifica România. România, în baza acestui tratat, ce spune legea că trebuie să facă președintele Nicușor? Să informeze Parlamentul

Analistul Valentin Stan a trecut apoi la articolul 293D, unde SUA obțin facilități exclusiv pentru forțele lor, cu drept de proprietate asupra zonelor și capacitatea de a introduce sau scoate orice echipamente.

Valentin Stan: Mai departe, hai să vezi ce notifică, 293D. Facilități, zone, utilizate exclusiv de forțele SUA, drept de proprietate. Vor avea dreptul de a scoate aceste articole din România. Deci pun orice, scot orice, cum vor mușchii lor, așa scrie în tratat.

Critica a culminat la articolul 294D, care acordă forțelor SUA acces neîngredit la aeronave, vehicule, nave, porturi aeriene și maritime din România, plus alte locații, pentru livrare, stocare, întreținere sau scoatere de echipamente. Spre deosebire de Bulgaria, unde ar fi existat negocieri

Ce zic bulgarii? Vrei să faci o ghidușie, vii și mă întrebi. Aici nu scrie așa ceva. N-au negociat nimic cu americanii. Americanii fac ce vor. Vor avea acces neîngredit, conchide Valentin Stan

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Documentele constitutive ale Iranului vorbesc clar despre distrugerea Israelului
06:00
Valentin Stan: Documentele constitutive ale Iranului vorbesc clar despre distrugerea Israelului
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 17 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: HD Hartmann
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 15 Mar 2026
Marius Tucă Show începe luni, 16 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”
10:30, 15 Mar 2026
Ion Cristoiu: „Migrația va schimba fața lumii”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”
10:00, 15 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Votul nostru a fost împotriva administrației de la București, care a administrat această oportunitate în scopurile lor meschine”
ACTUALITATE Valentin Stan: SUA și-au luat angajamentul prin intermediul NATO față de Rusia de a nu desfășura arme nucleare pe teritoriul membrilor noi care vor adera la alianță
09:30, 15 Mar 2026
Valentin Stan: SUA și-au luat angajamentul prin intermediul NATO față de Rusia de a nu desfășura arme nucleare pe teritoriul membrilor noi care vor adera la alianță
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Digi24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cine este amiralul care conduce războiul — și calculele politice — în conflictul lui Trump cu Iranul
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Cancan.ro
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Ce se întâmplă doctore
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au transformat sticle de plastic în medicament pentru boala Parkinson
SPORT Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
08:42
Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii
RĂZBOI Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
08:36
Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse
SPORT U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
08:29
U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu
FLASH NEWS Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
08:25
Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul
CONTROVERSĂ USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
08:24
USR cere desființarea a șase instituții publice „fără utilitate demonstrabilă”. Partidul depune mai multe proiecte în acest sens
CONTROVERSĂ Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația
08:09
Mai mulți turiști au fost reținuți la Dubai după ce au distribuit apropiaților imagini cu atacurile iraniene cu drone. Care este explicația

