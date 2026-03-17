Valentin Stan: Nicușor Dan s-a temut de consecințele acțiunilor americanilor și de asta a cerut aprobarea Parlamentului. Nu vrea să-și asume nicio decizie

În emisiunea Marius Tucă Show din 16 martie 2026, analistul Valentin Stan a disecat articolele cheie din tratatul de apărare dintre România și Statele Unite. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că articolul 5 al tratatului prevede doar o simplă notificare din partea SUA către România privind prepoziționarea echipamentelor de apărare, proviziilor și materialelor.

Valentin Stan: Ce fac Statele Unite? Mariu Tucă: Vor notifica, atât. Valentin Stan: Cer voie undeva? Marius Tucă: Nu. Valentin Stan: Deci, vor notifica România. România, în baza acestui tratat, ce spune legea că trebuie să facă președintele Nicușor? Să informeze Parlamentul

Analistul Valentin Stan a trecut apoi la articolul 293D, unde SUA obțin facilități exclusiv pentru forțele lor, cu drept de proprietate asupra zonelor și capacitatea de a introduce sau scoate orice echipamente.

Valentin Stan: Mai departe, hai să vezi ce notifică, 293D. Facilități, zone, utilizate exclusiv de forțele SUA, drept de proprietate. Vor avea dreptul de a scoate aceste articole din România. Deci pun orice, scot orice, cum vor mușchii lor, așa scrie în tratat.

Critica a culminat la articolul 294D, care acordă forțelor SUA acces neîngredit la aeronave, vehicule, nave, porturi aeriene și maritime din România, plus alte locații, pentru livrare, stocare, întreținere sau scoatere de echipamente. Spre deosebire de Bulgaria, unde ar fi existat negocieri