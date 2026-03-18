Victor Ponta o ironizează pe Diana Buzoianu: N-a ieșit, domnule, un hering de acolo din mare să o pupe pe parpalac pe Buzoianu

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a ironizat-o pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu. „Sunt scârbit de această etalare de neam prost, de prostie în stare pură, arogantă”, a spus fostul premier.

Ponta a ironizat, marți, vizita pe litoral pe care a făcut-o săptămâna trecută, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta anunțase controale masive pe litoral, după ce sub nisip au fost găsite rezervoare de gaz și fose ilegale.

„Parpalacul de pe Temu e foarte tare, e reclamă la Temu. Sunt scârbit de această etalare de neam prost, de prostie în stare pură, arogantă (…) De ce să tac din gură dacă văd ceva de un neam prost și de o prostie fără seamăn? Că mă înjură heringii? N-a ieșit, domnule, un hering de acolo din mare să o pupe pe parpalac pe Buzoianu”, a spus Ponta.

Fostul premier folosește termeni duri la adresa minsitrului USR și susține că Buzoianu arată că este îngrijorată copii, „dar, dacă erau copii de pesediști”, el crede că i-ar lăsa să înoate pe acolo.

