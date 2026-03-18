Caz tulburător în județul Vaslui. Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a omorât cu cruzime vecinul și i-a abandonat cadavrul într-un șanț, după care a mers la o ghicitoare din sat pentru a afla dacă va fi sau nu prins de Poliție, relatează Vremea Nouă.

Potrivit sursei citate, adolescentul din Bunești-Averești era cunoscut în zonă încă de la vârsta de 12 ani, perioadă în care manifesta un comportament deviant și intra peste bătrâni în case pentru a le fura obiectele de valoare. De la furt până la crimă se pare că au fost doar câțiva pași.

Potrivit anchetatorilor, Gabriel și Lucian au petrecut împreună seara de luni la un grătar, iar, după ce petrecerea s-a încheiat, cei doi ar fi ales să plece împreună. Pe drum, în întuneric, Gabriel l-a atacat pe vecinul său, l-a lovit în cap și peste față, iar victima nu ar fi avut timp de reacție. Criminalul l-a împins mai apoi într-un șanț și a fugit de la locul faptei. Anchetatorii susțin că adolescentul s-ar fi întors la locul faptei pentru a șterge urmele și pentru a da foc cadavrului.

Potrivit sursei citate, acesta a renunțat la ideea incendierii cadavrului, gândindu-se că flăcările le-ar putea atrage atenția vecinilor din sat. Totuși, aflat într-o stare de panică, băiatul a decis să facă un gest neașteptat: s-a dus la ghicitoarea din sat, vrând să afle dacă Poliția va afla că el este autorul faptei, însă nu a stat prea mult timp în casa bătrânei, căci polițiștii descoperiseră deja cadavrul și erau pe urmele sale.

Potrivit anchetatorilor, cadavrul victimei a fost descoperit chiar de tatăl lui Gabriel, cel în curtea căruia cei doi petrecuseră cu câteva ore înainte, care a ales să alerteze autoritățile.

Prim-procurorul Ingrid Botezatu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, a transmis un comunicat oficial cu privire la acest caz extrem de grav: „Pe fondul unui conflict spontan între cei doi, inculpatul a început să lovească victima cu pumnii și cu picioarele în zona capului, iar după ce a doborât-o la pământ, a continuat să o lovească în momentul în care aceasta era inconștientă. Ulterior, gândindu-se că, dacă și-ar reveni, victima l-ar putea denunța la poliție, inculpatul a revenit la locul agresiunii și a dat foc hainelor victimei, cu scopul de a șterge orice urmă a agresiunii anterioare. În acest moment, procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui fac cercetări pentru omor calificat, cu reținerea agravantei prin cruzimi. Inculpatul a fost reținut și va fi prezentat judecătorului de la Tribunalul Vaslui cu propunere de arestare preventivă”, a precizat prim-procurorul Ingrid Botezatu, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

